Dizajnér Bajaník: Medveď ako maskot majstrovstiev? Veď vyzerá ako Mečiar

Maskota hodnotí viacnásobný držiteľ Zlatého klinca.

17. aug 2018 o 14:55 Kristína Kúdelová

Toto nevyzerá ani na modernú krajinu, ani na dizajn 21. storočia, hovorí dizajnér Martin Bajaník, keď sa pozrie na medveďa, ktorý bude na budúci rok maskotom hokejových majstrovstiev sveta na Slovensku.

Problém je v tom, ako Slováci vnímajú Slovensko aj v tom, že národné inštitúcie nevedia, čo si majú od kreatívnych agentúr pýtať.

Navyše, žijeme v krajine, kde často počujeme: Toto by vedel urobiť aj môj štvorročný syn, komentuje viacnásobný víťaz Zlatého klinca za reklamnú kreativitu.

Maskotom majstrovstiev sveta v hokeji bude medveď s valaškou, navrhla ho reklamná agentúra Wiktor Leo Burnett. Ako sa vám pozdáva?

"S navrhnutým konceptom mám, priznám sa otvorene, trochu problém. Predstava o Slovensku, na ktorom všetci pasieme ovce, raňajkujeme bryndzu s výhľadom na tatranské končiare a večer si zakrepčíme v kroji na ľudovej veselici, ma dosť otravuje.

Slovensko je mladá krajina, preto si myslím, že by nám skôr sedel pohľad do budúcnosti ako do minulosti."

Ako by sme sa teda mali pri takýchto podujatiach prezentovať?

"Slovensko je málo známe, to vnímam ako výhodu. Môžeme tvoriť jeho obraz, ako sa nám páči a hodí. Pri všetkej úcte k čičmianskemu vzoru, krajkovej výšivke či trávniciam, nemyslím si, že toto by malo tvoriť slovenskú identitu 21. storočia."

Takže je omyl neustále upozorňovať na folklórne motívy?

"Možno je to dané práve tým, ako prvoplánovo sú folklórne motívy použité. Na Slovensku máme niekoľko umelcov a dizajnérov, ktorí sa venujú slovenským mýtom tak, že ich prekladajú do súčasného jazyka. Keby som ich aj priamo neoslovil, aspoň by som sa nimi inšpiroval.

Slovenskosť by som nehľadal prvoplánovo v motíve, ale skôr vo výtvarnom prístupe, ktorý odráža záľubu v zdobení a ornamente.

Tak to robil a výborne Ľudovít Fulla."

Z čoho vlastne vyplýva naše nadšenie folklórom?

"To, že dnes v spoločnosti vládne nadšenie folklórom, pripisujem tomu, že nemáme iný spoločný ideový tmel, iné národné mýty."

Samotný medveď, to je dobrá voľba pre maskota?

"Medveď sa mi nezdá ako dobrá voľba z jednoduchého dôvodu.