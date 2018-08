Čo by bolo so Slovenskom, keby Hitler vyhral? Nová výstava hľadá v ťažkej téme humor

V bratislavskej Kunsthalle je vynaliezavá výstava Orly a holubice.

17. aug 2018 o 16:07 Marek Hudec

BRATISLAVA. Slovensko by bolo krajinou otrokov, pervitín by bol legálny, všetci by sme dnes chodili v uniformách a nemali by sme žiadnych "liberálnych zmetkov a homoloby". Tak by vyzerala naša krajina, keby Hitler vyhral vojnu.

Výtvarníčka Ivana Šáteková stvorila temnú alternatívnu realitu. Vychádzala z dotazníka, pýtala sa ľudí, čo by bolo keby.

Z najprekvapivejších odpovedí vyskladala sériu grafík, ktorú teraz môžete vidieť na novej výstave v bratislavskej Kunsthalle.

Projekt Orly a holubice sa snaží nájsť podobnosti medzi Slovákmi a Nemcami, ich národnými symbolmi, orlami a holubicami.

Šátekovej interaktívny nápad na nej patrí k tomu najzaujímavejšiemu.

Zdalo by sa, že z takej vážnej témy vznikne pochmúrna prechádzka, ktorá nám pripomenie všetky negatívne prejavy nacionalizmu v oboch krajinách. Kurátori v Kunsthalle si však zvolili inú cestu.

Dnes sa dá prežiť len so zdravým cynizmom

„Chceme upozorniť na to, že keď sa štát berie príliš vážne, môže to byť nebezpečné,“ vysvetľoval na otvorení výstavy Omar Mirza.