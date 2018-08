Slizký muž s hlúpymi rečami. Rozlúčka Kevina Spaceyho dopadla horšie, ako sa čakalo

Producentom postačí malá násobilka.

22. aug 2018 o 15:45 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Jeho otec bol sympatizantom neonacistov, pozeral detské porno a bol schopný zneužívať aj vlastných synov. A on? Jeho brat hovorí, že zdedil zvrhlé gény a skôr alebo neskôr sa muselo ukázať, akým monštrom herec Kevin Spacey v skutočnosti je.

Ešte pred rokom bol hviezdou kategórie A, pre každého producenta a režiséra bolo výhrou, keď ho do svojho projektu získal. Keď mal vlani v júli premiéru film Baby Driver, za prvý víkend v kine dosiahol tržby 20 miliónov dolárov.

A potom prišiel herec Anthony Rapp a povedal, že keď mal štrnásť rokov, Kevin Spacey sa ho pokúsil sexuálne zneužiť. A keď sa pridalo vyše tucta mladých čašníkov a kolegov z divadla, že mali rovnakú skúsenosť, situácia sa radikálne zmenila.

Najnovší film so Spaceym dosiahol ešte horšie čísla ako slovenský film vo svojej najväčšej kríze.

Malá násobilka postačí

Zlým znamením bolo už to, do koľkých kinosál sa film Billionare Boys Club v Spojených štátoch dostal. Do jedenástich - v celej krajine.