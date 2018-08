Morávková, Jakab, Bárta, Hryc píšu Lajčákovi. Spojil ich zomierajúci muž vo väzení

Máloktorá krajina má také šance postaviť sa Rusku ako my, vravia filmári.

24. aug 2018 o 17:15 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Zrejme zomrie, ale aspoň nie potichu. Ukrajinský režisér Oleg Sencov sa ocitol v problémoch v máji 2014, keď sa na Kryme chystali protesty proti ruskej anexii. Niesol ukrajinským vojakom jedlo a pomáhal organizovať protestný konvoj áut.

Rusi ho za to odsúdili na dvadsaťročný trest na Sibíri, ale keďže nesúhlasí s obvinením, postavil sa moci na odpor. Nie som terorista, nie som členom extrémistickej skupiny ukrajinských nacionalistov a neonacistov, neorganizoval som útoky na železničné mosty, neničil elektrické vedenie a neplánoval zdemolovať sochu Lenina, obhajuje sa. A keďže nemá veľa iných možností, hladuje.

Jesť prestal pred sto dňami, radikálne slabne, dávno má poškodené vnútorné orgány - a ktovie, v tejto chvíľu už možno nežije.

Európska filmová akadémia na jeho prípad neúnavne upozorňuje, tvrdí, že proces, ktorý sa s ním začal pred tromi rokmi, bol vykonštruovaný. Vyzývala politikov, aby túto tému otvorili pred Vladimirom Putinom, keď na to bola príležitosť počas majstrovstiev sveta vo futbale, ale reakcie dosiahla minimálne.

Jej člen Robert Kirchhoff sa aj na Slovensku pokúsil so zástupcami vlády o Sencovovi hovoriť, ale minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák na jeho list - podpísaný viacerými osobnosťami - neodpovedal.

Čo by povedala Kuzminová

Napriek tomu si slovenskí filmári myslia, že ukrajinského kolegu ešte môžu zachrániť. Založili iniciatívu Slovensko a Česko za Olega Sencova a obracajú sa súčasne aj na predsedu vlády, predsedu parlamentu a prezidenta, aby vyzvali Ruskú federácu na jeho okamžité oslobodenie a prepustenie všetkých politických väzňov, zväčša ukrajinských občanov.

Režisérka Jana Bučka hovorí, že by zhorela do tla, keby sa niečo nepokúsila urobiť. So známymi tvárami Slovenska nakrútila šot a bola pritom, ako takmer štyridsať ľudí za tri dni súhlasilo, že nahrajú osobný odkaz ministrovi zahraničia.

"Do 18. septembra je Miroslav Lajčák predsedom Valného zhromaždenia OSN. Máloktorá krajina má takú výsadu, že jej politik je na medzinárodnej scéne postavený tak vysoko a má také veľké kompetencie," hovorí Bučka.

Reakciou tých, ktorých iniciatíva oslovila, bola veľmi prekvapená.