V taške Jana Palacha sa našli dva hrebene. Prečo ich mal, pýta sa herec, ktorý ho hrá

Herec uvažuje o Palachovom čine.

27. aug 2018 o 10:09 TASR

BRATISLAVA. Koncom augusta vstúpi do kín očakávaný česko-slovenský film Jan Palach. Filmové spracovanie príbehu študenta, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti sovietskej invázii do Československa.

"Je to film pre mladých, po pražskej premiére ma zaujalo, ako rôzne ho vnímajú rôzne generácie. Moji priatelia hovorili, že boli prekvapení, ako veľmi rozumeli konkrétnym pocitom, emóciám a momentom vo filme," povedal na stretnutí s médiami predstaviteľ hlavnej postavy Viktor Zavadil, 26-ročný rodák z Ostravy.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Do jeho hlavy sa nedostanete

Zavadil bol doteraz prevažne divadelný herec a pocity boli to najdôležitejšie, keď sa dostal k úlohe Jana Palacha. "Nič iné mi neostávalo, len vychádzať z pocitov, ktoré poznám, pretože dostať sa do jeho hlavy sa nedá. Človek si to musí spojiť s vlastnými skúsenosťami. A tie nie sú iné, ako boli napríklad v 60. rokoch. Zradu poznáme všetci, aj to, že nás ľudia opúšťajú," hovorí.

Prečítajte si tiež: Pred ikonami neskláňam hlavu. Sedláček nakrútil film o Janovi Palachovi

Titulná postava filmu režiséra Roberta Sedláčka je jeho prvou veľkou príležitosťou. Zavadil sa narodil 32 rokov po Palachovej smrti, takže študenta, ktorý sa upálil na protest proti okupantom i historické súvislosti Pražskej jari a augustových udalostí roku 1968 poznal len z učebníc.

Vedomosti o svojom hrdinovi a jeho dobe si však rozširoval. Spoločne s režisérom Sedláčkom navštívili archív Univerzity Karlovej, kde sa nachádza časť Palachovej pozostalosti vrátane osobnej korešpondencie a fotografií.

"Tieto veci oveľa viac rozprúdia fantáziu. Napríklad v taške, ktorú našli po čine na Václavskom námestí, boli dva rovnaké hrebene. Vec, o ktorej sa veľa nevie. Prečo boli dva? Bezvýznamná náhoda alebo pozostatok nervozity ráno pred činom?" pýta sa filmový Jan Palach.

Postavili Václavák

Náročné výpravné zábery so stovkami ľudí a strieľaním na Václavskom námestí sa inscenovali v Pardubiciach. "Z Václaváku sa stal Time Square, takže sme to nakrúcali v Pardubiciach, kde nás neohrozovali zvedaví turisti. Celé sme to tam postavili vrátane sochy sv. Václava," povedal režisér Robert Sedláček.

Prečítajte si tiež: Bolo jasné, že Jan Palach nie je blázon

Pri akčných scénach sa vraj dal inšpirovať dobovými fotografiami. Vo filme rozpráva príbeh posledných mesiacov Palachovho života, ukazuje cestu, na ktorej sa z poslušného syna, verného priateľa a citlivého, premýšľajúceho študenta filozofie stala "pochodeň číslo 1".

"Je veľa Palachov vo vašom i našom národe, len o nich nevieme, nemali to šťastie. Palach je ikona. Ale aj popol ostatných, ktorí zomreli za svoje ideály, presvedčenie, ale aj za svoje omyly, lieta nad nami vo vzduchu," poznamenal Robert Sedláček, ktorý stojí aj za historickými televíznymi seriálmi České století či Bohéma.

Dráma Jan Palach príde do kín 30. augusta. V ďalších úlohách sa predstavia Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, Kristína Kanátová, Michal Balcar, Karel Jirák, Jan Vondráček.