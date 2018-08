Ady Hajdu: Muži po päťdesiatke sa tvária, že všetko zvládajú

Je veľmi kontaktný, hovorí o sebe. Ako hercovi mu spontánnosť a večný zmysel pre humor v mnohom pomáhajú. ADY HAJDU je typ človeka, ktorého máte radi aj preto, lebo so šarmom dokáže priznať svoje slabosti a nedokonalosti.

Často to vidno aj na postavách, ktoré stvárňuje. Práve teraz sa napríklad dal na ťažkú úlohu – obetoval sa a s nasadením vlastného mužstva sa chystá odbúrať hrozbu fenoménu biomatiek. V novom komediálnom seriáli Som mama bude biootcom.

Keď si predstaví, že by dnes ako otec maličkých detí mal odolávať tlaku technológií, chytá ho vraj des a nevie, ako by to riešil. Istý si je v jednom – s deťmi sa treba veľa rozprávať.

No aj tak si bezradne kladie otázku, kam všetko okolo nás speje, keď sú ľudia tak ľahko manipulovateľní.

Ako sa cítite v ženskom svete?

"Vždy som stretával silné ženy, mamu mám silnú aj manželku mám silnú, rovnako kolegyne v divadle. Možno si ma vyhľadávajú ony, som asi taký typ, menej konfliktný, dobre naladený, robím na pľaci zábavnú atmosféru.

Tak si ma vybrala aj producentka Michaela Čobejová do seriálu Som mama."

Čo vás na tejto spolupráci baví?

"Že keď si niečo zmyslí, ide za tým. V seriáli aj hrá a rozhodla sa, že budem stvárňovať jej manžela.

Vladimír Hajdu (55) 1987 ukončil herectvo na VŠMU v Bratislave.

ukončil herectvo na VŠMU v Bratislave. 2 obidvaja spolu s Romanom Luknárom absolvovali stáž na Kráľovskej akadémii dramatických umení v Madride.

obidvaja spolu s Romanom Luknárom absolvovali stáž na Kráľovskej akadémii dramatických umení v Madride. 3 roky pôsobil v Divadle pre deti a mládež v Trnave.

roky pôsobil v Divadle pre deti a mládež v Trnave. 28 sezón je členom divadla Astorka-Korzo ´90.

24 celovečerných filmov, v ktorých účinkoval (Kára plná bolesti, Muzika, Na krásnom modrom Dunaji, Útek do Budína, Rivers of Babylon a mnohé ďalšie).

celovečerných filmov, v ktorých účinkoval (Kára plná bolesti, Muzika, Na krásnom modrom Dunaji, Útek do Budína, Rivers of Babylon a mnohé ďalšie). 2018 sa objavuje v novom filme režiséra Karla Janáka Dôverný nepriateľ.

sa objavuje v novom filme režiséra Karla Janáka Dôverný nepriateľ. 15 televíznych seriálov, v ktorých účinkoval (Štúrovci, Alžbetin dvor, Chlapi neplačú, Kolonáda, Četnické humoresky, Tajné životy, Milenky a ďalšie).

televíznych seriálov, v ktorých účinkoval (Štúrovci, Alžbetin dvor, Chlapi neplačú, Kolonáda, Četnické humoresky, Tajné životy, Milenky a ďalšie). 20 dielov má seriál Som mama, v ktorom účinkuje, prvá časť sa vysiela v stredu 5. 9. o 20.35 na Jojke.

dielov má seriál Som mama, v ktorom účinkuje, prvá časť sa vysiela v stredu 5. 9. o 20.35 na Jojke. 2 dospelé deti Dominiku a Romana má s manželkou Jankou.

V súvislosti s mojou postavou sa uvažovalo nad dvoma možnosťami – buď si nájdem novú manželku, s ktorou budem mať nové deti, alebo zostanem pri tej svojej pôvodnej s tým, že mi na narodeniny dá prekvapenie: hoci už máme veľké deti, narodí sa nám ešte jedno.

Tak sa to všetko začne. Základný príbeh však rozvíja Kristína Farkašová, ktorá je autorkou knižnej predlohy a v seriáli bude stvárňovať mamičku dvoch detí."

Takže tvorkyne sa bavia na vlastných osudoch. Aký vám prisúdili charakter?

"Hrám podnikateľa v biznise, veľmi arogantného, s temnou minulosťou, ktorý v deväťdesiatych rokoch nejaké peniaze ulial. To mi je dosť blízka téma, poznám polovicu tých, čo vykradli túto republiku, takže mám čo hrať.

Do svojej postavy som však dal aj rozmer muža, ktorý miluje svoje deti až tak, že z manželky robí len chodiacu rodičku. Ona mi to dieťa len porodí a ja sa napokon vyfarbím ako otec – biootec. Dieťa sa pre mňa stáva niečím viac ako manželka."

Nezdajú sa vám témy okolo materstva otravné?

"Páči sa mi práve to, že seriál odtabuizováva pátos okolo tohto fenoménu.

Jasné, že mama je najviac a je najkrajšia, ale má aj svoje bolesti, trápia ju kríže či kolená, má problémy so sexom, kdesi je to obyčajná žena s frustráciami.

Samozrejme, ani chlapi v príbehu nevyznievajú dokonale, ale všetko dokopy funguje veľmi pozitívne a dialógy sú napísané veľmi vtipne.Je ťažké napísať ľahký žáner, aby to nebolo hlúpe.

A to, čo som v scenári čítal, také nebolo."

V podstate by ste vzhľadom na vek mohli byť už starý otec. Ako vnímate mužov, ktorí v staršom veku idú do nových vzťahov a stávajú sa otcami?

"Vnímam tento jav okolo seba dosť intenzívne, a nielen v umeleckých sférach.

Dosť mojich známych či kamarátov okolo päťdesiatky zrazu opúšťa svoje manželky a idú do nových vzťahov, kde majú s novými manželkami malé deti.

Držím im palce a v niečom ich aj obdivujem, ale na niečo také teda energiu nemám. A vidím na nich, že ani oni nie, ale pretvarujú sa.

Niektorí kolegovia, nebudem menovať, si preto chodia do divadla aj oddýchnuť."