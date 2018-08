Ryan Gosling hrá prvého muža na Mesiaci: Nikdy som nemal toľko podpory

V Benátkach súťaží aj Judit Bárdos.

30. aug 2018 o 14:02 Miloš Ščepka

Ryan Gosling vo filme First Man.(Zdroj: MOSTRA)

BENÁTKY. V roku 2015 jeho dráma Whiplash získala tri Oscary. O rok neskôr si muzikálom La-la-land podmanil Benátky a neskôr zaň získal Oscara za réžiu.

Teraz sa Damien Chazelle do mesta na lagúne vrátil, aby predstavil film o prvom mužovi na Mesiaci s Ryanom Gosslingom v hlavnej úlohe, ktorý nakrútil v produkcii Stevena Spielberga.

„Narodil som sa do sveta, v ktorom pristátie ľudí na Mesiaci bolo faktom – a vlastne už históriou.

First Man je prvý film, v ktorom som nečerpal z vlastných zážitkov, poznatkov a pocitov. Očarilo ma odhodlanie dosiahnuť Mesiac a premeniť tak nemožné na skutočné," hovoril v Benátkach.

Podmanil si ma aj charakter Neila Armstronga. Bol skromný až plachý, mal ďaleko k pózam a silným slovám, vlastne bol opakom typického amerického hrdinu – a to ma lákalo.“

Pri nakrúcaní sa tvorcovia usilovali o čo najväčšiu autenticitu a pravdivosť. Nielenže využívajú dobové materiály, ale aj vo fikcii zostávajú verní análom a svedectvám.

„Nikdy som na žiadnej postave nepracoval s toľkou podporou,“ zdôraznil Ryan Gossling.

„Konzultoval som so synom Neila Armstronga, jeho bývalou manželkou, ďalšími príbuznými a známymi, pamätníkmi z NASA a historikmi."

Ako bezprostredný námet poslúžila rozsiahla kniha Jamesa R. Hansena First Man: The Life of Neil A. Armstrong.