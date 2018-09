Smrť speváčky z The Cranberries bola nehoda, utopila sa

Zverejnili príčinu smrti Dolores O'Riordan.

6. sep 2018 o 14:15 TASR

BRATISLAVA. Príčinou smrti líderky írskej kapely The Cranberries Dolores O'Riordan bolo utopenie v dôsledku intoxikácie alkoholom.

Vyplýva to z vyšetrovacej správy westminsterského koronera. Speváčku, ktorá zomrela 15. januára vo veku 46 rokov, našli v kúpeľni jej londýnskeho hotela.

Koroner označil jej smrť za "tragickú nehodu". Odborníci uviedli, že pred smrťou požila veľké množstvo alkoholu.

Zosnulá nemala na tele žiadne zranenia ani známky sebapoškodzovania.

"Videla som pani O'Riordan ponorenú vo vani, pričom mala nos a ústa úplne pod vodou," uviedla Natalie Smart, ktorá bola na mieste úmrtia.

V jej izbe našli päť malých fliaš od alkoholu a ďalšiu od šampanského. Objavili tiež lieky na lekársky predpis.

Toxikologické testy preukázali, že speváčka mala v tele povolené množstvo liekov, no takisto 330 miligramov alkoholu na 100 mililitrov krvi.

Interpretka sa zapísala do hotela 14. januára. Okolo polnoci volala hotelovú službu a o tri hodiny neskôr telefonovala s matkou. O 9:16 ju našli v kúpeľni bez známok života.

Hudobníčka trpela bipolárnou afektívnou poruchou, no darilo sa jej v liečbe. Mala však obdobia, počas ktorých abstinovala a naopak, počas ktorých pila alkohol vo veľkých množstvách.

Niekoľko dní pred smrťou, 9. januára, sa rozprávala so psychiatrom Seamusom O Ceallaighom, podľa ktorého bola v poriadku. Práve dnes by oslávila 47. narodeniny.

Kapela The Cranberries vznikla v roku 1989 pod názvom The Cranberry Saw Us, ktorý si neskôr zmenila na súčasnú podobu. Preslávili ju hity Linger alebo Zombie.