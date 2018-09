Bol hviezdaa klesol na dno. Burt Reynolds prežil dva veľké kariérne zlomy

Slávny americký herec odmietol role Hana Sola aj Smrtnosnú pascu.

7. sep 2018 o 11:01 Marek Hudec

Život v kanceláriách ich nebaví a tak si štvorica kamarátov vymyslí víkendové dobrodružstvo. Vezmú si kanoe a idú splavovať rieku v divokých lesoch. Myslia si, že si oddýchnu a zabavia sa, no všetko sa zmení a zrazu sú nútení bojovať o holý život.

Krutý a skvelý film Vyslobodenie vznikol v roku 1972 na základe knihy Jamesa Dickeyho. Hovorí o tom, ako muži čeliac nebezpečenstvu musia zabudnúť na akúkoľvek morálku a riadiť sa zvieracím inštinktom.

„Keby som mal len jeden svoj film uzavrieť do časovej kapsule, aby prežil storočia, bolo by to Vyslobodenie,“ hovoril slávny hollywoodsky herec Burt Reynolds pre The Hollywood Reporter. „Je to najlepší film, aký som nakrútil. Uvedomil som si, že viem hrať.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Reynoldsovi Vyslobodenie pomohlo sa dostať na výsplnie, čoskoro sa na päť rokov (1978-1982) stal najlepšie zarábajúcim hercom. Niečo, čo mu môže závidieť aj Tom Cruise.

„Bol to môj hrdina,“ povedal Arnold Schwarzenegger, keď sa dozvedel, že Reynolds vo štvrtok večer zomrel na zástavu srdca. Mal 82 rokov.

video //www.youtube.com/embed/at-gOm93fZg

Otec neuznal žiadny z mojich úspechov

Kariéra Burta Reynolds zažila dva veľké zlomy a oba súviseli so zraneniami.

O herectve v puberte vôbec nerozmýšľal, mal sa stať hviezdou amerického futbalu. Ibaže stačil jeden zlý pohyb sprevádzaný znepokojivým zvukom a ochromila ho bolesť v kolene.

Počas zápasu sa zviezol na zem. Jeden spoluhráč mu do nohy ešte aj kopol. „Zničilo ma to,“ hovoril aj o 50 rokov neskôr pre magazín Entertainment Weekly. Sen o športe sa pre zranenie rozpadol. Ešte ťažšie to však niesol jeho otec, s ktorým nemal veľmi vrúcny vzťah.

„Otec bol mojim vzorom, ale nikdy neuznal žiadny z mojich úspechov.“ Vojnový veterán a neskôr šéf polície bol na syna prísny a želal si, aby mu domov nosil skôr futbalové trofeje, nie umelecké ceny.

Reynolds preto rád spomína na film The Longest Yard. Je to film o futbale z prostredia väzenia, v ktorom sa tím väzňov snaží v zápase poraziť bacharov.

Keď filmári neskôr spravili jeho remake v hlavnej roli s Adamom Sandlerom, Reynolds s ním veľmi spokojný nebol.

V dramatickom krúžku boli krásne slečny

Rozhodol sa skúsiť to s herectvom. Prečo? „V dramatickom krúžku bolo veľa krásnych slečien.“ Z vysokej školy ho vyhodili a presťahoval sa do New Yorku, kde býval na byte s ďalším hercom Ripom Thornom.

Po niekoľkých rolách na Broadwayi a v televízii podpísal zmluvu s filmovou spoločnosťou Universal. Tak sa začala jeho hviezdna kariéra. Divákov a diváčky si získal imidžom sebavedomého sympaťáka, ktorý dokáže ženu zviesť jedným charizmatickým pohľadom.

Obsadzovali ho do rôl kovbojov, detektívov, očarujúcich mačov, ktorí majú situáciu vždy pod kontrolou.

Reynolds mal síce veľa úspešných filmov, no niektoré veľké príležitosti mu prekĺzli cez prsty. Vzdal sa napríklad ponuky zahrať si Hana Sola v Hviezdnych vojnách a neskôr aj policajta Johna McClana zo série Smrtnosná pasca.

Forman s ním počítal aj do svojho oscarového Preletu nad kukučím hniezdom, tiež to nevyšlo.

Burt Reynolds s Marcom Wahlbergom vo filme Boogie Nights. (zdroj: IMDB)

Bulvár špekuloval, že má AIDS

Reynolds si myslí, že jeho kariére viac ublížilo, keď sa nechal nafotiť na akt do magazína Cosmpolitan, hoci sa z neho potom predalo 1,5 milióna kópií.

Reynolds leží so šviháckym úškrnom na huňatom medveďom koberci, je nahý a prirodzenie si zakrýva rukou.

Plagát ho len viac zabetónoval do polohy sexsymbolu. V roku 1984 potom utrpel ďalší veľký kariérny zlom. S kamošom Clintom Eastwoodom práve nakrúcal gangsterku City Heat a mal smolu.

V jednej scéne ho mali udrieť stoličkou do tváre a skončilo to rozbitou čeľusťou.

Burt takmer ani nedokázal otvoriť ústa, nieto ešte hovoriť. Na tekutej strave schudol o takmer dvadsať kilogramov. Bulvár začal okamžite špekulovať, že ochorel na AIDS.

Keď sa konečne zo zranenia pozbieral, filmári oňho už nemali rovnaký záujem ako predtým. „Bol som hviezdou číslo jedna na svete a bol som jediný, kto klesol z prvého miesta na 138.“

Do prvej ligy ho vrátil až v roku 1998 film Boogie Nights. Hoci za rolu producenta porno filmov chcel svojho agenta najprv vyhodiť, no neskôr zaň získal jedinú nomináciu na Oscara a presvedčil ňou aj tých kritikov, čo ho predtým nemali radi. V posledných rokoch mal problémy so srdcom.