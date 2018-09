Hviezda Magickej hlbočiny Barr: Slovenskí herci sa musia naučiť nerobiť nič

Teší ho, že nový slovenský film Pivnica hovorí o tom, ako sa násilie stáva bežnou súčasťou nášho života. Deje sa to na Slovensku, deje sa to v Amerike. JEAN-MARC BARR, herec, ktorého preslávil film Magická hlbočina, sa tešil, že k nám príde nakrúcať.

Zaujala ho postava Milana, skrachovaného hudobníka, ktorý zrazu musí vziať spravodlivosť do vlastných rúk, keď sa mu bez stopy stratí dcéra. Do našich kín príde detektívna dráma 27. septembra.

Vy ste stvárnili postavu hudobníka. Viete hrať na gitare?

„Nie, viem spievať, ale nie som hudobník.“

V niektorých scénach hráte aj slovenské pesničky.

„Je to ilúzia a mojou prácou je spraviť filmovú ilúziu uveriteľnou. Musel som sa aj učiť spievať po slovensky na kameru, prípadne otvárať ústa, aby to vyzeralo, že sa triafam do piesne.

Podobne ma už raz jeden režisér požiadal hrať na gitare, keď som dávno vystupoval s Vanessou Redgravovou vo filme Orpheus Descending.“

Ako sa vám pozdávala naša hudba?

„Vyrastal som na hudbe zo Spojených štátoch v 60. a 70. rokov. Vtedy boli najdôležitejšími žánrami pop a rock. Potom som sedemnásť rokov žil s juhoslovanským dievčaťom a prakticky 80. a 90. roky som strávil v Juhoslávii a spoznal niekoľko domácich kapiel.

Zistil som, že hrali dosť podobnú hudbu, akú som predtým počul v štátoch a bolo zaujímavé sledovať vývoj hudby, ako sa pomaly menila a prerazila v tejto časti Európy. A to nie som veľkým nadšencom poprocku, hoci vidím jeho význam.“

Pivnica prakticky ukazuje, čo sa môže stať, keď systém spravodlivosti na Slovensku nefunguje.

„Ukazuje zlyhanie spravodlivosti, ale aj čo sa stane, keď jednotlivec čelí spoločnosti, ktorá je čoraz násilnejšia. Milan zostáva na konci filmu zahanbený z toho, čo spravil,a to bol pre mňa veľmi zaujímavý okamih príbehu.