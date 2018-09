Ako vyzerá Che Guevara cez röntgen. Virtuálna realita sa stala súčasťou umeleckej tvorby

V Bratislave je ukážka modernej textilnej tvorby.

12. sep 2018 o 14:15 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Umelci sú pri nej zatiaľ opatrní, ale čoskoro sa to zrejme zmení. Do ich sveta pomaly vstupuje virtuálna realita ako obraz najnovšieho stavu moderných technológií.

Len vlani mal svetovú premiéru film Carne y arena, Mäso a piesok, ktorý oscarový režisér Alejandro González Iňárritu nakrútil presne takto, ako virtuálnu realitu. Diváci si nasadili špeciálne okuliare a ocitli sa na hranici medzi Mexikom a Spojenými štátmi. Boli priamymi účastníkmi toho, čo sa tam dialo: imigranti utekali ako o život, policajti na nich kričali a strieľali.

V Bratislave je dnes čosi podobné. Súčasťou výstavy Textile Art of Today v galérii Danubiana je ištalácia Virtuálny vesmír. Pri textilnom umení by to asi málokto čakala, ale technológie už dravo zasiahli aj sem. Výstava podujatia, ktoré je organizované vo všetkých krajinách V4 naraz, nie je uzavretá ani definitívna, diváci do nej interakktívne vstupujú a dotvárajú ju.

Pri inštalácii Virtuálny vesmír sa ocitnú na textilných planétach štyroch umelcov a spoznávajú ich umelecký svet.

Júlia Sabová navrhla levitujúce klobúky, ktoré pripomínajú lietajúce koráby.