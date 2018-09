Kde berie Paul McCartney energiu? Na novom albume je to ešte väčšia záhada

Exbeatlesák vydal nahrávku Egypt Station.

13. sep 2018 o 13:40 Marek Hudec

Oddychovať na dôchodku? Čo to vlastne znamená? Načo by mi to bolo? Paul McCartney si už zrejme dávno zvykol na to, že sa ho vo veku 76 rokov každý pýta na koniec kariéry.

Veľmi sa však týmito otázkami vyrušovať nedá, má vo zvyku ich odbiť, akoby nad rozlúčkou s hudbou nikdy ani len neuvažoval.

Naopak, práve ide na turné takmer s tridsiatimi zastávkami a vydal skvelý nový album Egypt Station.

Odkiaľ sa tá energia berie? Po niekoľkých vypočutiach šestnástich pesničiek zostane poslucháč ohromený. Keď si ich totiž porovná napríklad s posledným albumom U2, je to značný rozdiel.

McCartney a Bono patria do najvyššej ligy spevákov, obaja prerazili pred desiatkami rokov.

No zatiaľ čo z posledného Bonovho albumu napriek niekoľkým vydareným číslam už cítiť únavu a pocit déjà vu, McCartneyho novinka stojí na vlastných nohách a človek si ju obľúbi aj vtedy, ak mu chýba vedomosť, že jej autor, exbeatlesák, stál pri zrode dnešnej populárnej hudby.

Poslucháč uverí, že zažil epický príbeh

„Nechceli sme spraviť ďalší moderný popový album,“ vysvetľoval McCartney v talkšou Jimmyho Fallona.

„Tie fungujú tak, že je to len kolekcia zopár piesní, ktoré sa majú stať hitmi. Toto už robia dobre Beyoncé alebo Taylor Swift, ja sa o to nepokúšam a ani nemám také nohy,“ vtipkoval.