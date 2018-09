Pavel Daněk: Tento národ je ohybný ako prútik

Daněk je mnoho rokov jednou z tvárí Bratislavských jazzových dní.

14. sep 2018 o 20:57 Marian Zima

Autor je slovenský publicista a hudobník.

Hudobná dráha Pavla Daněka (67), spoluhráča Deža Ursinyho, spoluatora a producenta viacerých zásadných platní slovenského rocku, už bola zmapovaná mnohokrát a mnoho je aj pečatí, ktoré v rôznej forme zanechal v slovenskej, ale aj zahraničnej kultúre.

Tento pán je však už mnoho rokov aj jednou z dvoch tvárí Bratislavských jazzových dní, spoluorganizoval ďalšie veľké hudobné podujatia na Slovensku a je v kontakte s mnohými svetovými hviezdami.

Málokto má toľko príkladov z praxe o kultúrnosti našincov ako vy. Nedávno sme spomínali na jeden legendárny koncert v deväťdesiatych rokoch, ktorý istým spôsobom predznamenal ďalší vývoj v tejto oblasti.

Pavel Daněk Hudobník, aranžér, skladateľ, producent, promotér, spolumajiteľ agentúry Rock Pop. Skladal pre viacerých interpretov, najznámejšie skladby sú napríklad Tvár v zrkadle v podaní Deža Ursinyho, zložil veľký maďarský hit Vig yázz A Madárra. Produkoval platne Pavla Hammela, Juraja Bartoša, Andreja Šebana, Gábora Pressera... Zložil hudbu k filmom Juraja Lihosita Zakázané uvoľneniea Vlakári.

"Úplnou náhodou sa stalo, že keď Faith No More prišli vystúpiť do Bratislavy, ich pesnička Easy bola na prvom mieste vo všetkých relevantných hitparádach na svete. Bol to prvý veľký koncert po revolúcii. Ako pamätníci vedia, konal sa v amfiteátri na Búdkovej, ktorý už tiež neexistuje.

Neviem, či si ľudia vedia predstaviť, ako sa cez jediný malý výťah, ktorý tam bol, sťahovala kompletná nástrojová aparatúra. Boli sme beznádejne vypredaní. Po prvé, pre Slovákov boli vstupenky cenovo prijateľné, po druhé, prvýkrát sme ich skúsili predávať v Rakúsku, a tam sa po nich len zaprášilo. Koncert sa veľmi vydaril, ale čo sa dialo po ňom...

Mnohým hosťom ukradli alebo poškodili autá, niektorí návštevníci dostali nakladačku. Čo bol výsledok? O rok, keď sme tu mali oveľa väčšie meno – Petra Gabriela so skvostnou kapelou s Tony Levinom– a k tomu tretinovú cenu lístkov oproti Západu, výsledkom bolo 256 predaných lístkov v Rakúsku. A odvtedy to funguje tak, že Slováci chodia na Sziget, na všetky rakúske a české koncerty, ale naopak smerom sem k nám to veľmi nefunguje."

Čo to hovorí o kultúrnosti Slovákov? Aké miesto má vôbec umenie a kultúra v hierarchii našich priorít?