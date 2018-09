Z milej babičky je vrahyňa. Film ukazuje, že Škandinávia je miestom zo zlého sna

17. sep 2018 o 8:55 Miloš Ščepka

Rok po premiére na festivale v Benátkach sa do našich kín dostáva tretí celovečerný film islandského scenáristu a režiséra Hafsteinna Gunnara Sigurðssona Undir ténu (Pod jedným stromom), označený odvážne ako komédia.

Divák odchovaný na českých, talianskych a francúzskych veselohrách bude zmätený, ak nie priam šokovaný. Pretože islandská komédia je čiernočierna, trpká, neláskavá a nemilosrdná – k svojim postavám rovnako ako k publiku.

Škandinávske krajiny rady samy seba označujú za najlepšie miesto pre život. Tamojšie umenie ani diela zábavného priemyslu to však nepotvrdzujú.

Veď podľa severských kriminálnych románov, ale aj podľa škandinávskych divadelných drám a filmov sú to napospol smutné, studené končiny, ktoré sú plné krutých čudákov, násilníkov a deviantov. Sigurðssonov film nie je výnimka.

Každá vojna má len porazených

Nezodpovedný, ľudsky nezrelý tridsiatnik Atli hľadá útočisko u rodičov po tom, ako ho manželka Agnes nachytala pri masturbácii nad videom zachytávajúcim jeho neveru.

Jeho rodičia sa však nedokážu vyrovnať so smrťou druhého syna. Ľúbia Atliho, no zároveň naňho hľadia s výčitkou. Prečo on žije a jeho brat nie?