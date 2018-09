Cate Blanchett hrá trinásť rôznych postáv. Škoda, že to pochopí len vedec

Do kín prišiel experiment.

20. sep 2018 o 10:07 Miloš Ščepka

Do slovenských kín prichádza film, aký sme ešte nevideli. Z videoinštalácie na tému manifestov a umeleckých programov vznikol celovečerný film, kde Cate Blanchett stvárňuje trinásť rôznych úloh.

Nemecký výtvarník a filmár Julian Rosefeldt študoval v Barcelone a Mníchove architektúru, no stal sa známym obrazovo nápaditými audiovizuálnymi inštaláciami s viackanálovou projekciou.

V roku 2002 zaujala jeho inštalácia Asylum s tematikou migrantov, v roku 2007 štvorkanálová inštalácia Requiem o devastácii brazílskych dažďových pralesov a v roku 2009 päťkanálová inštalácia American Night s témou amerického divokého západu.

Zatiaľ najrozsiahlejšia bola dvanásťkanálová inštalácia Manifesto z roku 2016, v ktorej sa autor vyrovnáva s témou umeleckých manifestov, ale aj s otázkami úlohy umenia a roly umelca.

Film inšpiroval Bob Dylan

Videli ju diváci v berlínskej Nationalgalerie, v Australian Centre for the Moving Image Melbourne, v Gallery of New South Wales v Sydney, newyorskom Park Avenue Armory, hannoverskom Sprengel Museums, v Helsinkách, Aucklande, Aarhuse a na ďalších miestach.