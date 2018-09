Našiel sa režisér pre novú bondovku. Preslávil ho True Detective

Od projektu odstúpil Danny Boyle.

20. sep 2018 o 15:23 SITA

Americký režisér Cary Fukunaga nakrúti 25. film o agentovi Jamesovi Bondovi.

V spoločnom vyhlásení to vo štvrtok prezradila producentská dvojica Michael G. Wilson a Barbara Broccoli.

Spolu s predstaviteľom hlavného hrdinu Danielom Craigom uviedli, že zatiaľ nepomenovaný film začnú nakrúcať 4. marca v londýnskych Pinewood Studios.

Premiéru naplánovali na 14. februára 2020.

Pôvodne sa mala konať v novembri 2019, no tvorcovia sa museli prispôsobiť zmenám, ktoré nastali po tom, ako režisér Danny Boyle minulý mesiac odstúpil od projektu pre kreatívne rozdiely.

video //www.youtube.com/embed/8IFsdfk3mlk

Craig stvárni legendárneho agenta 007 už po piaty raz.

Štyridsaťjedenročný rodák z Kalifornie Cary Joji Fukunaga má na konte snímku Sin Nombre (2009), za ktorú získal na Filmovom festivale Sundance Cenu za réžiu.

Okrem toho nakrútil aj filmy Jana Eyrová (2011) a Beštie bez vlasti (2015). Postaral sa tiež o réžiu všetkých ôsmich epizód prvej sezóny mimoriadne úspešného kriminálneho seriálu Temný prípad - True Detective (2014), na ktorom sa podieľal aj ako výkonný producent.

V roku 2014 si vďaka réžii epizódy Who Goes There vyslúžil cenu Primetime Emmy.