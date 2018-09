I bez brady ľudia mladí dajú niekedy dobrej rady

Vekmi zabehnuté príslovia potrebujú moderný dizajn

23. sep 2018 o 11:11 Ľubomír Jaško

Múdrosť obsiahnutá v prísloviach je pre nás taká samozrejmá, že ju nakoniec s ľahkosťou ignorujeme. Vekmi zabehnuté príslovia potrebujú moderný dizajn, aby boli pre súčasníka atraktívne. Zbierka prísloví z edícieAha.slovakia je výtvarne krásny a celkovo vydarený pokus.

Prerozprávanie starých prísloví sa tu nedeje cez psychologizujúce výklady alebo násilné aktualizácie, v ktorých by sa namiesto smotany, jabloní a pšenice museli objaviť reálie moderného sveta.

Príslovia tu zaznievajú v pôvodnej, najjednoduchšej verzii. Aká matka, taká Katka a Najprv fara, potom Mara nepotrebujú žiadne nové štylizácie.

V tejto zbierke, ktorá čerpá zo Zátureckého Slovenských prísloví, porekadiel a úsloví, je cestou komunikácie s dnešným čitateľom Kompaníkov folklorizujúci dizajn. Vizuálna podoba knihy nie je samoúčelná, prísloviam dodáva atmosféru a švih.

Tomáš Kompaník a Kristína Bobeková: AHA - Príslovia (aha.slovakia 2018) (zdroj: Archív SME)

Témy prísloví zostávajú rovnaké už stáročia: láska, ženy a muži, mladosť, staroba a smrť, manželstvo a rodina.

Tieto perly ľudovej múdrosti boli chápané ako ozdobný prvok jazyka. Pridávali aj na kvalite a obraznosti reči. Našťastie však nikdy neboli bezobsažné. Tým sa líšia od prázdnej hry s jazykom a rýmom, ktorá trvá len chvíľu a rýchlo zapadne do zabudnutia.

Slovenské príslovia sú, prirodzene, odrazom starších čias. Spoločenské a rodinné vzťahy boli v porovnaní so súčasnosťou organizované inak. Prevládajú však témy univerzálne – ľúbiť, múdrieť, starnúť a zomrieť by mal každý. Starnúť a zomrieť so stopercentnou istotou.

EdíciaAha.Slovakia ukazuje sympatickú cestu, ako preklenúť antipatiu mladých k tomu, čomu sa pateticky hovorí národné bohatstvo.

Lepšie ako moralizátorské výzvy je cesta tvorivosti a ochoty riskovať doteraz nevyskúšané formy.