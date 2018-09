Kto to vie, odpovie...

Malé deti prejavujú veľký záujem o okolitý svet. Chcú ho preskúmať a zistiť, ako funguje. V tejto snahe ich môžeme podporiť sériou leporel Poviem ti od vydavateľstva Ikar.

23. sep 2018 o 11:11 Jana Korčeková

Marcin Brykczyński & Artur Nowicki: Poviem ti, čo robia autá (Ikar – Stonožka 2018), preklad: Silvia Kaščáková

Marcin Brykczyński & Artur Nowicki: Poviem ti, čo robia vlaky (Ikar – Stonožka 2018), preklad: Silvia Kaščáková

Katarzyna Bajerowiczová & Marcin Brykczyński: Poviem ti, kde sa berie med (Ikar – Stonožka 2018), preklad: Alexander Horák a Jana Kantorová-Báliková

Emilia Dziubaková: Poviem ti, čo robia dinosaury (Ikar – Stonožka 2018), preklad: Alexander Horák

Poviem ti, čo robia autá & Poviem ti, čo robia vlaky

Malí milovníci áut dobre vedia, že nie je auto ako auto. Každý deň vidia autá rôznych značiek, rozmerov i farieb a občas sa im pošťastí uvidieť žeriav, bager či smetiarske auto. V leporele Poviem ti, čo robia autá nájdu svojich obľúbencov a dozvedia sa o existencii ďalších áut a strojov. Majú možnosť vidieť autá vykonávať činnosti, na ktoré sú určené, sledovať dianie na cestách i na stavenisku a nakuknúť pod kapotu auta. Jeho autori, Marcin Brykczyński a Artur Nowicki, vytvorili aj leporelo Poviem ti, čo robia vlaky, ktoré deti zoznámi s pradedom parného rušňa, zasvätí do fungovania vlaku, ukáže im železničnú stanicu a náklad, ktorý vlaky prevážajú. Spoznajú moderné vlaky, ich predchodcov a slávne železničné trasy.

Artur Nowicki znázornil autá i vlaky realisticky, ale od skutočných áut a vlakov ich odlišuje jeden podstatný detail. Prikreslil im oči a ústa. Z neživých predmetov tak vykúzlil mysliace a cítiace bytosti. Niektoré autá sa tešia, iné trápia či čudujú. Deti niekedy vnímajú veci ako živé bytosti, preto sa určite (na rozdiel od dospelých) nebudú čudovať pri pohľade na vyškerené auto či ospalý vlak.

Poviem ti, kde sa berie med

Aj malé deti vedia, že na mede si môžeme pochutiť vďaka usilovným včielkam. Leporelo Poviem ti, kde sa berie med im umožní lepšie sa s nimi zoznámiť. Ako vyzerá život v úli? Prečo sú včely životne dôležité pre mnoho rastlín? Aký význam má tanec včiel? Zaujímavý je nielen včelí život, ale aj včela sama. Z koľkých malých očiek sa skladajú včelie oči? Ako včela zbiera peľ?

Leporelo obsahuje výrazne viac textu ako vyššie zmieňované leporelá o autách a vlakoch, ale aj tentoraz hrajú dominantnú úlohu ilustrácie. Deťom určite neuniknú vtipné, milé detaily, napríklad včely nesúce maličké krčahy, tašky či včely mávajúce na rozlúčku.

Leporelo Poviem ti, kde sa berie med od Katarzyny Bajerowiczovej a Marcina Brykczyńského umožňuje vidieť svet včiel zblízka bez rizika bolestivého uštipnutia na pamiatku.

Poviem ti, čo robia dinosaury

Na začiatku leporela Poviem ti, čo robia dinosaury sa zoznámime so sympatickým Chlpáňom. Niet pochýb, že Chlpáňovi sedí meno ako uliate. Okrem bujnej vlasovej pokrývky, hustej brady a chlpatých rúk a nôh disponuje aj masívnou kožušinou. Keď sa Chlpáň jedného dňa prebudil, netušil, aké dobrodružstvo zažije spolu s priateľom švábom. Vedel však jedno. Je hladný! Vydal sa na lov a ulovil obrovské vajce. Lenže... Domnelé vajce je v skutočnosti kapsula umožňujúca cestovať v čase. Chudák Chlpáň sa spolu so švábom a s mrkvou (áno, s mrkvou) vydáva do dávnych čias, keď našu planétu obývali dinosaury.

Táto zvláštna, ale sympatická partička uvidí dinosaury na vlastné oči a deti sa o nich aj všeličo dozvedia. Čo znamená slovo dinosaurus? Na aké skupiny možno dinosaury deliť? Ktoré zvieratá sú dnes najbližšími príbuznými dinosaurov?

Ak sa s Chlpáňom, so švábom a s mrkvou vydáte na cestu v čase, vrátite sa z nej nabalení novými poznatkami, s veľkou dávkou očarenia a s úsmevom na perách. Túto výpravu čitateľom umožnila talentovaná Emilia Dziubaková, autorka populárneho leporela Rok v lese (Ikar).

Už viem, čo robia!

Leporelá zo série Poviem ti sa vo viacerých smeroch líšia, ale všetky majú potenciál obohatiť dieťa o nové poznatky, podporiť rozvoj jeho fantázie, zabaviť ho a umožniť mu hrdo vyrieknuť, mami (tati, ...), poviem ti, čo robia...