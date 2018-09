Mladých čitateľov zaujímajú knihy s netradičným obsahom

Dnes je možné vytlačiť čokoľvek, o čo má vydavateľ záujem

23. sep 2018 o 11:11 Martin Kasarda

Kedysi sme všetci mali doma „rovnaké“ rozprávkové knihy. Dnes je ponuka detskej a mládežníckej literatúry nesmierne široká a nepochybne má na detskom záujme o knihy zásluhu aj čarodejnícky príbeh Harryho Pottera. Ako to vyzerá s detskými knihami po potterománii? Spýtali sme sa šéfredaktorky pre detskú literatúru a non-fiction vydavateľstva Ikar Lucie Hlubeňovej.

Je to už dvadsať rokov, čo detských čitateľov ovládol Harry Potter. Stala sa z neho stále žiadaná klasika? Alebo ho už niečo nahradilo?

Môžeme povedať, že z Harryho Pottera sa stala klasika. Záujem o túto sériu neutícha. Samozrejme, predaje nie sú ako na začiatku, ale túto sériu pravidelne dotláčame a je o ňu neustály záujem.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Čo dnes očakávajú mladí čitatelia – odchovaní na vizuálnej kultúre mobilov a tabletov, od knižiek?

Moderné technológie priniesli rozmanité možnosti v polygrafii. Dnes je možné vytlačiť čokoľvek, o čo má vydavateľ záujem. Preto si aj v našich kníhkupectvách môžete všimnúť naozaj pestrú paletu rôznych leporel, knižiek s pohyblivými prvkami, puzzle, skladačkami, mapkami a pod. Keďže už aj náš trh začína byť mierne presýtený podobnými knihami, myslím si, že mladých čitateľov okrem netradičného prevedenia zaujímajú aj knihy s netradičným obsahom. Pomaličky sa do popredia dostávajú aj obrázkové knihy či knižky bez slov a rodičia sa učia, ako s nimi pracovať. Takisto dúfam, že sa u nás obnoví a posilní tradícia komiksového žánru či grafických noviel, ktorých je na Slovensku zatiaľ ako šafranu. Osobne vnímam rastúci záujem rodičov o kvalitné knihy, a to nielen po vizuálnej stránke, ale aj obsahovej. A to ma úprimne teší.

(zdroj: Archív SME)

Súčasnú literárnu scénu pre deti sprevádzajú neraz dlhé, akoby nekončiace sa série. Ktoré z tých, ktoré vydávate, sú najúspešnejšie? Chystáte niektoré pokračovania?

Jedna z našich najúspešnejších jeDenník odvážneho bojka Jeffa Kinneya, hoci táto séria mala pomalší rozbeh. Ak by som mohla spomenúť úspešnú pôvodnú sériu, určite by to bol Život Adama Petra Opeta. Tento rok uvádzame niekoľko sérií pre rôzne vekové kategórie. Dievčatá od ôsmich rokov poteší Mirelka Pátračová, humorná séria o troch pátračkách, ale napríklad aj moja srdcovka Petronela Jabĺčková. Petronela nie je obyčajná čarodejnica – stará sa najmä o jablone, ale aj o všetko živé vo svojom okolí. Malých čitateľov poteší séria Claude, o vtipnom psíkovi a jeho kamarátke ponožke Smraďoške.

Jesenný a predvianočný trh býva na novinky najsilnejší. Na čo sa môžu prichystať detskí čitatelia a ich rodičia?

V rámci našej edície pre deti s názvom Stonožka chystáme na jeseň mnoho pôvabných kníh. Pre najmenších vychádza dvojica obrázkových kníh od známeho umelca a spisovateľa Olivera JeffersaDeň, keď pastelky dali výpoveď a Tu sme – Poznámky k životu na planéte Zem. Malých čitateľov poteší aj obrázková kniha Tajný vianočný hosť či interaktívne leporelo Pritúľ si ma. Srdcovkou v redakcii je litovská obrázková kniha Šťastie je líška, ktorej vydanie v slovenčine je pre mňa splneným snom. Ako prvé čítanie odporúčam 1. diel milej série Linda a Gusto. Gusto je milý, no občas nemotorný tapír, ktorý so svojou ľudskou kamarátkou Lindou zažíva vtipné a prekvapivé dobrodružstvá. Pre deti nad šesť rokov dávam do pozornosti Pom Pomove rozprávky, ktoré si budú určite pamätať ich rodičia. V knihe nájdete dva známe, nezabudnuteľné príbehy Bambuľky a jej priateľov a dve úplne nové rozprávky, ešte nikdy nepreložené do slovenčiny. Verím, že si Pom Pom získa aj srdcia dnešných detí.

A staršie deti?

Chlapcov vo veku nad osem rokov čaká prvý diel komiksovo ladenej sérieJúlius Zebra. Pre deti od desať rokov fantastická rozprávka Čárymáryfučpunč od svetoznámeho autora Michaela Endeho. Zárukou čitateľského zážitku sú aj veľkoryso stvárnené umelecké ilustrácie Martina Kellenbergera, ktoré vystihujú magický a zároveň humorný rozmer rozprávky. Ďalej chystáme napínavú fantasy sériu Päť kráľovstiev, ktorej prvý diel sa volá Legenda o Podkinovi. Séria s technológiou Photicular, v rámci ktorej vydáme tri knihy (Safari, Džungľa a Na póloch), obsahuje fotografie, ktoré priam ožívajú pred vašimi očami. Nádherná kniha Rok v prírode zasa obsahuje ilustrácie vytvorené len zo sušených listov či kvetov, ktoré rastú v danom období.

Priaznivcov fantasy žánru poteší aj 1. diel sérieNičnever od Jessicy Townsendovej, o ktorej sa vraví, že je to Harry Potter v sukni. Osobne sa veľmi teším na Knihu prachu od majstra Philipa Pullmana. Kniha prachu je akoby staršou sestrou Temných hmôt, pretože udalosti v nej sa odohrávajú pred, počas a po deji slávnej pôvodnej trilógie. Ďalšou chuťovkou bude Veľký vysvetľovač, ktorého autorom je Randall Munroe. Ten vo svojej knižke opisuje kresby, ktoré vysvetľujú všetko možné od nukleárneho reaktora až po guľôčkové pero. Pre tínedžerov pripravila edícia YOLi niekoľko noviniek, z ktorých spomeniem dojímavý príbeh nádeje, lásky a obetavosti Inak normálni od Tammy Robinsonovej či knihu Keby som ťa našla, v ktorej 17-ročná Angie so svojím bývalým priateľom pátra po svojom otcovi.

Budú medzi titulmi pre mladých čitateľov aj nové diela slovenských autorov?

Určite. Veľmi sa tešíme na nádhernú obrázkovú knihuMôj kocúr Tamtam (pre deti od troch rokov) od známeho a oceňovaného umelca Ľuboslava Paľa. Na príbehu dvoch sympatických postáv, maliara a jeho kocúra Tamtama, autor dokonale vystihol, prečo majú k sebe veľmi blízko a čo je skutočné priateľstvo. Ďalšími lahôdkami pre deti približne nad sedem rokov sú Deti a Stratený kráľ. Deti je príťažlivá ilustrovaná kniha, ktorá pripomenie klasika slovenskej literatúry Vincenta Šikulu cez jeho knižne dosiaľ nepublikované texty, pôjde o kompozíciu básničiek a próz. V prípade Strateného kráľa ide o pôvodnú rozprávku z pera známeho spisovateľa Romana Brata. Tentoraz stavil na kompozíciu troch paralelných dejov. Ilustračné stvárnenie sme zverili mladému výtvarníkovi Filipovi Horníkovi. Priaznivci tínedžerskej série Život Adama z edície YOLi sa môžu tešiť na jej tretie pokračovanie. Veľmi zaujímavou novinkou v tejto edícii bude aj dobrodružná sci-fi kniha Ivety Kesnerovej Deň, keď som zmenil svet. Hlavný hrdina cestuje v čase, vďaka čomu spozná niekoľko veľkých osobností svetovej vedy, umenia aj politiky a čaká ho aj prekvapivá lekcia o tom, čo je v živote naozaj dôležité.

Osobitnú kapitolu v knižnej produkcii pre mladých čitateľov tvoria rôzne encyklopédie a náučné knihy. Vidím však na deťoch, že už aj ony si informácie „googlia“, a nie hľadajú v knihách. Letia ešte encyklopédie?

Encyklopédie a náučné knihy tu majú a budú mať svoje miesto. Fakty a poznatky si lepšie pamätáme, ak ich získame z kníh. Internet je zdrojom obrovského množstva informácií, ale často zisťujeme, že sú nepodložené, zle interpretované alebo zavádzajúce. V tomto smere sú encyklopédie cenným a nenahraditeľným zdrojom informácií a poznatkov. V priebehu posledných rokov sme nezaznamenali žiadny výrazný pokles v predaji encyklopédií či náučných kníh. Jednou z našich najobľúbenejších v tomto žánri je sériaPovedz mi. Tematicky stále obľúbenou témou je vesmír, ale aj zvieratá či ľudské telo. V súčasnosti sa vydavatelia snažia encyklopédie či náučné knihy čo najviac spestriť, urobiť ich vizuálne zaujímavými a staviť na netradičný koncept, napríklad zoradiť zvieratá podľa nejakého spoločného znaku namiesto do čeľadí a pod. Na jeseň vydáme aj my veľmi zaujímavo spracovanú knihu s názvom Veľká kniha porovnaní, ktorá je plná zaujímavých faktov a porovnaní všetkého možného – od zvierat cez vesmír až po stroje. Tieto invenčné koncepty spestrujú ponuku na knižnom trhu a určite zaujmú.