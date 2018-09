Jedna výhra neznamená víťazstvo

Hokejové vtipy adolescentov kdesi v zapadákove s názvom Medveďovce? Niekedy zmenia celý život.

23. sep 2018 o 11:11 Martin Kasarda

Spočiatku to vyzerá ako groteska. Malé mestečko žije hokejovým zápasom dorastencov, ktorý by ich mohol katapultovať do hviezdnych sfér. Adolescenti, ambiciózni sponzori, zákulisie klubu, kde starí končia a mladí sú nádejou.

A výhra? Tá by zmenila celé Medveďovce na nepoznanie. Očakávania sú veľmi veľké, nielen v klube, ale aj u rodičov, detí i fanúšičiek. Kto by sa nechcel frajeriť s najlepšími hokejistami zapadákova, nie? Eufória a pocit dokonalosti však dokážu všeličo meniť.

Lenže groteska sa môže zmeniť aj na nepríjemnú drámu, v ktorej hlavnú úlohu zohrajú hormóny, drogy, ľudská hlúposť a nenávisť. Tento náš svet totiž nie je plný pekných príbehov, ale, bohužiaľ, aj nepekných omylov a nedôvery.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Medveďovce sú silný príbeh, v ktorom svoje zohrajú aj fauly hokejistov. A niektoré sú veľmi nepekné.