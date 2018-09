Bojuje o muža a robí to vtipne. Dospievajúca Lily-Rose vracia do hry meno Depp

Vo filme jej konkuruje Leatitia Casta.

23. sep 2018 o 9:28 Kristína Kúdelová

SAN SEBASTIAN.Už od detstva je zaľúbená do jedného a toho istého muža. Keď bola v puberte, striehla naňho na ulici, nenápadne si ho fotila a potom v noci pod perinou prezerala, raz sa dokonca nežne vlámala do jeho zaparkovaného, ale otvoreného auta a precítila, aké úžasné to je, keď sa vezie ako jeho spolucestujúca.

Už len aby vyrástla. Potom sa jej túžby splnia a vysnívaný muž bude jej.

Lily-Rose je dcérou speváčky, ktorá má jednu z najznámejších medzierok medzi zubami na svete, a herca, ktorý dosiahol stupeň absolútnej svetovej superstar. Možno, že priezvisko Depp jej v živote viackrát pomohlo.

No teraz prišla už ako samostatná mladá dáma a talentovaná herečka, ktorá má na festivale v San Sebastiane súťažný film. Posadnutú tínedžerku hrá v komediálnej romanci Verný muž.

Prenechaj mi ho alebo bude vojna