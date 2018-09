Zahoďte starosti a pozrite si najväčšie hity Jany Kocianovej

Skladby, ktoré lemovali jej spevácku kariéru.

24. sep 2018 o 11:38 Anita Ráczová

Kadiaľ ísť

Už v roku 1968 bolo zrejmé, že na scéne sa objavila nová výrazná speváčka. Televíznu spevácku súťaž Zlatá kamera vyhrala Janka Kocianová s piesňou Summertime, a to rozhodlo o jej speváckej dráhe. V roku 1971 nahrala prvý singel so skladbou Kadiaľ ísť (v origináli Love Story alebo Where Do I Begin). Bol to jej prvý hit.

video //www.youtube.com/embed/J08Q0flcs5Y

Nekonečná láska

V roku 1972 už vystrelila s takým šlágrom ako Nekonečná láska.

video //www.youtube.com/embed/Kq_rP06SuD4

Zahoď starosti

Hit, ktorý sa spieva doteraz a ktorý nabral druhý dych v relácii Repete, sa objavil v roku 1973 na prvej LP platni Jana Kocianová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



video //www.youtube.com/embed/MrHIgaoITlQ

Pár nôt

V roku 1976 vyhrala domácu aj medzinárodnú súťaž so skladbou Pár nôt. To už mala za sebou prvý úspech na festivale Bratislavská lýra, kde získala striebornú lýru za pieseň Májový vánok.

video //www.youtube.com/embed/4EcuO0LRqxo

C´est si bon

Legendárna scénka so slávneho silvestrovského programu z roku 1977, kde speváčke asistujú Milan lasica a Július Satinský. V hlavnej úlohe sú čierne šaty s rafinovaným výstrihom.

video //www.youtube.com/embed/ByjcyH3ek20

Nie, nikdy viac

Osemdesiate roky speváčke stále priali. Vydáva ďalšiu, v poradí už piatu platňu - Zrkadlá. Z nej je aj skladba Nie, nikdy viac.

video //www.youtube.com/embed/xhTonl6i_HE

Dosť s tým sentimentom

Spolupracovala aj s bigbandmi, nahrávala s orchestrom, obľubovala jazz, tradicionál, ale aj cigánsku hudbu.

video //www.youtube.com/embed/D36K7rUM-a0

Ó, šťastný deň

V jej podaní vyznela skvele aj gospelová klasika Oh Happy Day.