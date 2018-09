Začína sa prehliadka najlepších festivalových filmov

Organizátori Be2Can vybrali 12 filmov.

25. sep 2018

BRATISLAVA. Prehliadka Be2Can prinesie tradične ocenené filmy z troch najväčších filmových festivalov v Európe – z Cannes, Benátok a Berlína. V stredu ju otvorí snímka Zlodeji (2018) japonského režiséra Hirokazu Koreedu, ktorý tento rok získal Zlatú palmu v Cannes.

video //www.youtube.com/embed/q71woqhLm8o

„Je to fantastický, nádherný film. Koreeda kombinuje sociálnu kritiku a neuveriteľne jemnú poetiku. Je to film, ktorý je aj divácky veľmi príjemný, až komediálny, ale zároveň popisuje presne to, čo je súčasťou nielen Japonska, ale celej západnej civilizácie, a to nevyrovnanosť spoločnosti - na jednej strane veľké bohatstvo a na druhej regulárna chudoba," povedal o otváracom filme Ivan Hronec z organizačného tímu podujatia.

Do prehliadky organizátori zaradili spolu 12 filmov, medzi nimi napríklad intímnu čiernobielu snímku 3 dni v Quiberone (2018) Emily Atef, ktorá zachytáva trojdňový pobyt slávnej herečky Romy Schneider v sanatóriu, kde poskytla svoje posledné interview nemeckému magazínu Stern.

Diváci uvidia aj romancu Láska medzi regálmi (2018) nemeckého režiséra Thomasa Stubera, nominovanú na Zlatého medveďa v hlavnej úlohe s Franzom Rogowskim či francúzsky film Modlitba (2018) režiséra Cédrica Kahna, ktorý rozpovie príbeh dvadsaťdvaročného Thomasa prichádzajúceho do katolíckeho rehabilitačného centra vo francúzskych Alpách, aby tam zabojoval so závislosťou od heroínu.