Zmenili sme sa. Len Japonsko to nechce vidieť, hovorí víťaz Zlatej palmy

Hirokazu Koreeda má v našich kinách film Zlodeji.

26. sep 2018 o 9:51 Kristína Kúdelová

SAN SEBASTIÁN. Nepočítaj s tým, že tu niekoho extra zaujmeš a tvoj príbeh pôjde do sveta. Hovoril japonskému režisérovi Hirokazu Koreedovi producent, keď pred desiatimi rokmi uvádzali na festivale v San Sebastiáne film Still Walking. Portrét rodiny počas jedného dňa, keď sa všetci členovia raz za rok stretnú a pripomínajú si smrť najstaršieho syna.

Po projekcii sa však stalo čosi celkom opačné. Doznel dlhý potlesk a za režisérom sa začali tlačiť dojatí diváci. Hovorili, že v postave mamy, ktorú videli vo filme, spoznali tú svoju a ďakovali mu, že tak úžasne vystihol vzťah, aký deti s rodičmi majú.

Koreeda namietal. "Vravel som im, nemôže vám to pripomínať vašu mamu. Tento príbeh je obrazom tej mojej a verte, ona je veľmi, veľmi japonská. Čoskoro som však pochopil, že namietam zbytočne. Film bol prosto celkom zrozumiteľný aj pre nich."

Hirokazu Koreeda so Zlatou palmou. (zdroj: SITA/AP)

Kritici v ten rok hovorili, že Still Walking mal získať hlavnú cenu. Nezískal, ale Koreedovi to neprekážalo, stačilo mu, že v San Sebastiáne sa mu vtedy otvorila cesta do sveta. A napokon, dostal ju teraz, pretože Španieli mu odovzdali špeciálne ocenenie a pripravili mu tu uvítanie ako najväčšej hviezde. Málokedy vidno toľko sĺz, a takých pekných, ako keď si ju preberal.

Je dospelý, ale zdravia ho ahoj