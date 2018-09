Koncert Nico v Prahe ukončila Štátna bezpečnosť. V kinách je film o jej smútku

Dráma ukazuje životom otlčenú hudobníčku.

26. sep 2018 o 14:03 Miloš Ščepka

Steven Seagal, ešte v čase, keď sa nekamarátil s kadejakými autokratmi a diktátormi, v roku 1988 debutoval v akčnej kriminálnej dráme Above the Law, ktorá u nás vyšla na DVD pod názvom Nico.

Ak sa teraz vyberiete do kina na film Nico, 1988 s presvedčením, že je to seagalovská zábava plná chlapáckeho testosterónu, kopancov do hlavy, strelných zbraní a rýchlych áut, zažijete zábavné prekvapenie.

Nico, 1988 je totiž príbeh posledných rokov života modelky, hudobníčky, pesničkárky, no predovšetkým životom unavenej ženy – Christy Päffgenovej (1938 – 1988), známejšej pod umeleckým pseudonymom Nico.

V roku 1960 si zahrala vo Felliniho Sladkom živote, neskôr účinkovala vo filmoch Andyho Warhola a v roku 1965 nahrala svoj prvý singel. Práve Warhol ju v New Yorku zoznámil so skupinou The Velvet Underground a v roku 1967 uzrel svetlo sveta album The Velvet Underground & Nico.

video //www.youtube.com/embed/38RBdHtWkWo

Ako dopadli jej koncerty v Československu?

V tom istom roku vydala aj sólový album Chelsea Girl. Film, ktorý vlani na benátskom festivale otvoril prehliadku Orrizonti a napokon v nej aj zvíťazil, však neopisuje jej hviezdne roky, vzťah s Warholom a newyorskú bohému.