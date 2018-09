Stretnutie Lipu s Lasicom je sviatok. Na narodeninovom koncerte mali dojímavý duet

Vystúpili Jaromír Nohavica aj IMT Smile.

28. sep 2018 o 9:54 Marek Hudec

BRATISLAVA. S džezom to na Slovensku nevyzerá zle. Peter Lipa si pred týždňom preberal Cenu SOZA za najpredávanejší album minulého roka. Vyhral ju za výber piesní, ktoré mal s Milanom Lasicom. Vyšli pod názvom Podobnosť čisto náhodná.

Vo štvrtok zasa spieval pred vypredanou sálou Istropolisu, ktorá má kapacitu niečo vyše tisíca miest.

Ladislav Snopko a Jana Vachová preňho pripravili jubilejný koncert k 75. narodeninám. Podobný koncept si už minulý rok vyskúšali, keď oslavovali narodeniny Mariána Vargu.

Aj podujatie pre Petra Lipu bol rozdelený do troch dramaturgických blokov a bol to opäť ambiciózny projekt. Na pódiu sa stretli desiatky spevákových kamarátov a spoluhráčov z Česka a zo Slovenska. Diváci džez počúvali viac ako dve a pol hodiny a ubehlo to ako vietor.

Hudobníci si skvele rozumeli, menšie chybičky zostanú zabudnuté. Koncert zdôraznil, čo Lipa vie najlepšie. Spievať a vystupovať tak nenútene a ľahko, že veľký kus optimizmu prenáša aj na divákov.

Kým mi budú tlieskať, neprestanem spievať, hovorieva Lipa, keď sa ho pýtajú na koniec kariéry.

Ak by sme mali súdiť podľa reakcie publika v Istropolise, rozlúčka sa neblíži. Vybrali sme najsilnejšie okamihy skvelého koncertu:

Nikdy nesmieš stratiť dych

V prvej časti koncertu speváka na pódiu doplnili hudobníci z viacerých jeho starých kapiel.