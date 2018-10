Psychiater Peter Breier: Duševne chorých zraňuje, keď si nedávame pozor na slovník

Psychiatria má vo filmoch aj našich hlavách zlý obraz, vysvetľuje prečo.

7. okt 2018 o 10:24 Kristína Kúdelová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Keď psychiatrovi utečie pacient z nemocnice, prežíva úzkosť a strach. Keď na jeho oddelení dokoná samovraždu, jeho citová reakcia pripomína depresiu, akú cíti najbližšia rodina, a popritom prežíva stres z pocitu viny, že jej nedokázal zabrániť. Napokon, polícia to môže vyšetrovať aj niekoľko rokov.

Psychiater PETER BREIER niekoľko rokov pôsobil v Anglicku a videl, že pre lekárov je v takých prípadoch zabezpečená psychologická aj právnická pomoc, mladých psychiatrov na také ťažké chvíle od začiatku pripravujú.

Na Slovensku je realita iná, a Breiera oveľa viac trápia útrapy pacientov. Napriek tomu, že duševné choroby problémy tvoria až štyridsať percent našich návštev u lekára, poskytovaná starostlivosť z ďaleka nie je na úrovni. Duševným chorobám a duševne chorým sa posmievame, zamestnávatelia postihnutým ľuďom neveria, rodina sa za svojich blízkych hanbí.

Je toho veľa, čo ešte musíme dobiehať, hovorí Peter Breier. Aj preto s Ligou za duševné zdravie štartuje cyklus Film a duša. V bratislavskom kine Film Europe bude každý druhý pondelok premietať filmy, ktoré sa duševných chorôb dotýkajú a potom o nich bude viesť diskusiu. S dvomi odborníkom a s jednou známou osobnosťou, ktorá sa nebojí povedať, že sa jej téma týka.

"Budú musieť byť vnútorne veľmi vyrovnaní a pripravení na to, že sa na nich zo strane verejnosti spustí aj kritika, možno posmešky," hovorí.

Filmy často vykresľujú psychiatra tak, akoby to bol negatívny hrdina. Nevyznieva veľmi dobre. Prečo majú filmári tendenciu prifarbiť psychiatriu do negatívnych farieb?

"Je to dramatickejšie. Realita je iná. Zo psychiatrov si v tých lepších prípadoch uťahujú, v tých horších sú ukázaní ako ľudia, ktorí robia pacientom zle a ventilujú si pri nich svoje vlastné agresívne pocity. A pacienti, tí vyzerajú ako ľudia, čo sa správajú bizarne, neprirodzene a sú nápadní. Čo tak vôbec nemusí byť."

Sú nejaké profesie, v ktorých sú ľudia viac vystavení riziku duševnej choroby?

"Robili sa viaceré výskumy. Umelci, najmä výtvarníci, sú viac postihnutí duševnými poruchami, napríklad schizofréniou. A jednu z najvyšších mier samovražednosti majú lekári, najmä psychiatri a anesteziológovia. Tie dva odbory sa považujú za najstresujúcejšie povolania.“

Prečo ste si vy vybrali toto povolanie, keď je také stresujúce?

"Psychiatria ma vždy zaujímala, ale zaujímala ma aj somatická medicína a hľadal som spôsob, ako obe stránky nášho fungovania prepojiť. Chcel som robiť psychosomatickú medicínu, ale začať najprv s vnútornými chorobami. Ale so psychiatriou som začal v podstate náhodou."

Ako to?

"Naozaj náhodou. Keď som končil školu, medicínu, v Bratislave bolo málo miest, aj byt sa v Bratislave ťažko hľadal. Jediné, čo sa mi podarilo zohnať, bola práca na psychiatrii. Našťastie, bavila ma, preto som pri nej zostal."

Ako vyzeralo zariadenie, kde ste začínali?

"Začínal som v Pezinku. Hneď prvý deň som mal pocit, že ja začínam mať nejakú poruchu. Jednoducho, že mi začína šibať. Dostal som pracovňu, začal som si vybaľovať svoje čerstvo získané pracovné oblečenie, a naraz som počuť bľačať ovce. Ten bľakot sa stále zosilňoval, ale ja som nič nevidel. Predo mnou boli stromy, takže mi bránili vo výhľade.

Až neskôr som zistil, že pred budovou tečie potok a za potokom je lúka, na ktorej sa páslo malé stádo oviec. No tú prvú hodinu, keď som v nemocnici začal pracovať, som si ten zvláštny zvuk nevedel vysvetliť. Počujem niečo, čo nie je reálne?"

Sú medzi pacientmi a ich lekármi veľké spoločenské priepasti?

"Na Slovensku ešte stále pretrváva niečo podobné. Keď som ešte pracoval v Ružinove, ako prvé som po nastúpení do funkcie zrušil biele plášte. Snažil som sa tiež dosiahnuť, aby aj pacienti na oddelení mohli byť vždy v civile. Tak sa to robí skoro všade na svete. Mal som s tým problémy, lebo nadriadení mi tvrdili, že lekári musia mať biele plášte, že je to otázka hygieny. Pacienti tiež musia byť v pacientskom, lebo aj to je otázka hygieny.

To ale úplne neplatí, hygiena sa dá dodržiavať aj inak. V Anglicku sú lekári v civile, a to nielen na psychiatrii. Aj na somatických oddeleniach majú lekári normálny civilný oblek. O bielych plášťoch nechyrujú, používajú ich len pri chirurgických zákrokoch. My máme stále veľa predsudkov, biele plášte sú uniforma a uniforma je symbolom moci, čo majú lekári nad pacientom."

Pamätáte si svoj prvý prípad?

"Prvý asi nie. Ale pamätám si na pacientku, ktorá ma naučila, aké dôležité je poznať aj iné súvislosti, nielen psychiatriu a medicínu. Ona bola učiteľka, halucinovala, mala rôzne bludy, a keď som sa jej pýtal, čo vo svojom zamestnaní robí, povedala, že je lietajúca sila.