Milan Ondrík: Nehľadajme vinu len v policajtoch, ale najprv u seba

Ako vyšetrovateľ v trileri Pivnica sekunduje slávnemu hercovi Jeanovi-Marcovi Barrovi. Ako sa nakrúca, keď každý hovorí iným jazykom?

5. okt 2018 o 11:41 Svetlana Kolesárová

Vie sa o ňom, že pochádza z Oravy, z veľkej rodiny so siedmimi deťmi. Odvtedy, čo si ho pred desiatimi rokmi diváci všimli v seriáli Panelák, MILAN ONDRÍK nakrútil viacero seriálov i úspešných filmov. Základom a srdcovkou je pre neho však stále divadlo. V SND hrá dôležité úlohy v desiatke predstavení a za postavu Rodericka v inscenácii Stalker v Teatre Tatre je tento rok nominovaný na cenu Dosky. V kinách ho práve môžeme vidieť v role vyšetrovateľa v trileri Pivnica.

Pomerne často hrávate policajtov, jedného ste hrali v seriáli 1890, teraz zas vo filme Pivnica.

Mám kolegov, ktorí takéto úlohy hrajú častejšie. Ale vlastne, keď tak rozmýšľam, musím uznať, že máte asi pravdu. Aj dnes večer totiž hrám v divadle policajta.

Vo filme Pivnica, ktorý je práve v kinách, je polícia jednou zo zložiek, ktoré nefungujú. Prejaví sa to napríklad, keď Jean Marc Barr ako otec zmiznutej dcéry musí po dvoch týždňoch vziať vyšetrovanie do vlastných rúk a keď vám ako vyšetrovateľovi príde povedať, že zistil nové stopy v prípade, nezaujíma vás to. Na polícii sa totiž oslavuje, že niekoho povýšili. Usúdil, že zlyhal systém, keď musí vyšetrovať sám namiesto polície, ktorá na prípad kašle.

Nemyslím si, že vo filme na to konkrétne poručík Varga kašľal. Jeho ten prípad zaujímal. Scenár bol napísaný tak, že hoci tam fungovala celá zložka polície, zúžilo sa to len na jedného vyšetrovateľa, osamelého jazdca, ktorému sa veľmi nedarilo, preto sa otec zmiznutej dcéry rozhodol zobrať „vyšetrovanie“ do vlastných rúk. Ak vám však z toho filmu vychádza, že polícia nefunguje, možno to nie je zlé, pretože tá ani u nás často nefunguje.

Presne na to som narážala. Všímate si to v skutočnosti?

Nechcem súdiť našich policajtov, pretože to nie je všetko „jedna banda“. Myslím si, že sú aj zodpovední policajti a väčšina si svoju prácu plní na sto percent. Tiež sú medzi nimi osamelí jazdci, ktorí to myslia úprimne, lenže podľa môjho názoru to hnije niekde na vyšších pozíciách. A tu je problém.

Záber z nového slovenského trileru Pivnica. Poručík Varga (Milan Ondrík) vypočúva drzého mladíka Lukáša (Dalibor Štofan - raper Dalyb) (zdroj: archív)

Keď vo filme vyšetrujete, vypočúvate arogantných výrastkov. Zvlášť jeden je neskutočne drzý, „oprsklý“. Je vo svojej postave taký uveriteľný, až človek váha, či to je len úloha. Je to vraj raper?

Dalyb je raper, ale hlavne producent. Okrem toho tvorí aj módu a je to perfektný a veľmi šikovný chalan. Režisér Igor Vološin hľadal práve takýto typ cez kastingy. Dalyb sa mu typovo tak zapáčil, že ho už nevedel vypustiť z hlavy. Myslím si, že aj napriek tomu, že doteraz nebol herec, vo filme z neho vytiahol úplne všetko. Práve to nám film umožňuje, pretože režisér si môže dovoliť opakovanie scén, a počas nich s hercom pracovať, pripraviť ho na situáciu v scenári alebo ho vyhecovať. Podľa mňa Dalyb svoju úlohu zvládol veľmi dobre.

Nikdy som nebola vypočúvaná na polícii, ale viem si predstaviť, že by som bola neistá a vystrašená. Aj keby som nič zlé nespravila. A tí „grázlici“ vo filme vystupovali pred vyšetrovateľom absolútne suverénne, dokonca agresívne, útočne. Až sa mi nechcelo veriť, že to tak môže byť v skutočnosti.

To je nekonečný kolobeh. Rozprávame sa o tom, že zlyhal systém. Systém však zlyháva vtedy, keď zlyháva v prvom rade rodina. A to sa teraz deje u nás. Nehľadajme vinníkov len v policajtoch alebo v štáte, hľadajme vinu aj doma - či som spravil všetko, aby som napríklad vychovával správne svoje deti. Aby si plnili svoje povinnosti. Keď rodina nefunguje, potom deti vyrastajú, ako vyrastajú, drogujú a pijú napríklad už od dvanástich rokov. Pýtajme sa, či to ten policajt dobre vyšetril, ale pýtajme sa aj rodičov, kde boli, keď ich deti vyrastali.

Aké je to hrať, keď vo filme vaši hereckí partneri aj režisér rozprávajú inou rečou. Ako to vyzeralo?

Tiež som sa trošku bál, ako to bude fungovať, keďže som s postavou Milana a jeho ženou Tatianou mal časté dialógy, zatiaľ čo ona hovorila po rusky, on po anglicky a ja po slovensky. Na začiatku sa uvažovalo, či budeme všetci hrať po anglicky. To by som sa však musel učiť, pretože hrať v inom jazyku je náročnejšie na prípravu. Ale keďže sme poznali svoje úlohy, vedeli sme, o čom hráme, bolo to úplne v pohode. Ja by som bol pokojne za to, aby film išiel aj do kín tak, ako sme hrali pri nakrúcaní. Podľa mňa by to fungovalo.

Možno by to bolo aj lepšie, lebo niekedy ide dabing trochu mimo, pri priamych, dlhých záberoch na Jeana Marca Barra cítiť, že je nadabovaný.

Samozrejme, že nikdy nebudete počuť naozaj Jeana Marca - ako svoju úlohu hral intímne, pretože je nadabovaný. Film je však v kinách pre širokospektrálne publikum a ľudia sú u nás na dabing zvyknutí.

Vo filme Pivnica hráte muža bez detí, ale v skutočnosti máte tri deti. Film pôsobí veľmi depresívne, mladí tam nemajú žiadne túžby, žiadne východisko, zaujímajú ich iba drogy, alkohol a sex. Nemáte strach, čo bude, keď vaše deti vyrastú, keď sa stretávate s takouto skutočnosťou?

Samozrejme, že na to myslím. Chcem ich vychovať tak, aby som v nich mal dôveru, hoci viem, že príde aj obdobie revolty, puberty, ktorou každý mladý človek prechádza. Niekto zájde aj omnoho ďalej, siahne po drogách, vo včasnom veku sa začne viac sexuálne prejavovať, ako by sa mal. Nechcem si dávať ružovú zásterku pred oči, pretože sám vidím veľa mladých ľudí, ktorí takto fungujú a prioritou sú pre nich alkohol, drogy a včasný sex. Myslím si však, že tam zlyháva rodina a ja dúfam, že moja rodina tak nezlyhá.

Pri výchove detí vychádzate z toho, ako vás doma vychovávali?

Nemám na výchovu nijaký návod. Cítim, čo je správne a čo nie. Tiež som v puberte alebo aj neskôr robil veci, ktoré by sa mi ako otcovi nepáčili, keby ich robil môj syn. Niekedy sa tomu však nemôžete vyhnúť. Niekedy sa môže stať, že aj slušne vychované deti ovplyvní okolie a spoločnosť, v ktorej sa nachádzajú a navedie ich na zlé chodníky. Rodičia za to nemôžu. Neviete všetko ovplyvniť, nemôžete človeka vodiť za ručičku až do dospelosti. Už pri narodení je vaše dieťa jedinečnou osobnosťou a vy mu môžete pomáhať a nasmerovať ho.

Ako sa svoje deti snažíte nasmerovať?

Snažím sa k nim byť úprimný, radovať sa, hrať sa s nimi. Vo svojom voľnom čase sa snažím s nimi športovať. Myslím si, že cesta, ktorú im treba vštepiť, je v prvom rade šport a vzdelávanie sa.

Ste aj prísny?

Snažím sa byť aj trochu prísny, napríklad ak sa najstaršiemu, osemročnému synovi, nechce robiť školské povinnosti. Ale tieto veci má skôr na starosti moja Zuzka, keďže ja som často preč. Som aj za to, že im treba niekedy aj capnúť po zadku. Samozrejme, nie som za to, aby sa deti mlátili. Ale myslím si, že deti si dnes dovoľujú oveľa viac k svojim rodičom, a majú to aj potvrdené zákonom, že čo si môže dovoliť rodič. Dieťa povie doma rodičom, že učiteľka mu vyčítala, ako sa správa. Na druhý deň zabrzdí pred školou otecko na veľkom aute a začne sa jej vyhrážať. Učiteľ nemá žiaden rešpekt, nemôže si nič dovoliť, aj to je zlyhávanie systému. Kto už iný môže povedať, ak nie učiteľ, keď deti vychováva? Nebudem obhajovať svojho syna, ak urobil chybu, alebo niečo nevedel, budem to riešiť s ním a hľadať príčinu. Nebudem hľadať vinu v učiteľovi, ale v sebe a v ňom.

A hľadať riešenie.

Len tak môže napredovať. Nie že budem stále obhajovať a ospravedlňovať svoje deti, a potom sa čudovať, že idú na zlé chodníčky. A nedajbože sa im niečo stane, lebo ich odvezú „típkovia“, ktorých spoznali cez internet, alebo neplnoletá dcéra dáva svoje vyzývavé fotky na zoznamky. To je veľmi nebezpečné. Aj o tom je film Pivnica.

Čo by ste nechceli, aby po vás vaše deti zdedili?

Keď som bol v puberte i neskôr, nepáčili sa mi niektoré veci, ktoré mi rodičia hovorili. Dnes sám seba prichytím pri tom, že vlastne robím to isté. Nemám rád, keď staršia generácia hovorí mladým – ako čo robili, keď boli oni mladí. Hovoril som si, že to nikdy nebudem opakovať mladej generácii. Nemyslím si však, že dnešná mladá, pubertálna alebo aj najmladšia generácia je horšia, ako sme boli my. Nemyslím si, že tá staršia bola lepšia. Vtedy bol iný čas, iné možnosti.

Ako vás zmenilo, že máte deti? Cítite väčšiu zodpovednosť?

Milan Ondrík s rodinou (zdroj: Foto: archív M. O.)

Aj keď starší nepoučuje, mladší sa od neho učí. Čo ste sa naučili od svojho hereckého partnera v Pivnici, slávneho herca Jeana Marca Barra?

Bola to super práca. V prvom rade sa mi pri ňom potvrdilo, že čím väčšia hviezda, tým pokornejší človek. Nemusí to byť len herec. Potvrdzuje sa mi to aj inde v živote. Ten, kto je pokorný a šikovný, nemusí zdôrazňovať, aký je skvelý a nemusí sa pretláčať lakťami dopredu. Naopak, ten človek, čo sa pretláča, alebo sa povyšuje nad iného, má deficit a niečo zakrýva.

Jean Marc Barr v rozhovore povedal, že keď človek hrá v televízii alebo vo filme, nemá robiť nič, že keď herec preháňa, veľmi sa to na plátne zvýrazní. Povedal, že nerobiť nič je zároveň jednoduché, ale aj náročné. Vám sa to darí?

Herectvo je veľmi široká téma. Niekto hovorí, že najťažšie je nerobiť nič, nič nehrať, ale to celkom nie je pravda. Závisí od typu roly, ktorú máte. Byť ako herec iba prirodzený, je strašne málo. Pretože musíte zahrať viac charakterov. Nemôžete byť stále len vy, Milan Ondrík, musíte byť uveriteľný a presný. V divadle si rola vyžaduje niekedy viac, niekedy menej. Vo filmoch či divadle, v ktorých som si zahral, som si mohol vyskúšať rôzne typy postáv a dúfam, verím, že nebudú rovnaké a že budú uveriteľné. Všetko sa snažím robiť preto, aby som bol čo najpresnejší, nie čo najprirodzenejší. To by som potom stále hral Milana Ondríka.

Ako to myslíte byť najpresnejší?

V prvom rade vychádzam zo seba, zo svojich emócií. To je základ herectva. Musím čerpať zo svojich emócií a tie si vyťahovať zvnútra.

Aj emócie sa s vekom menia. Milan Ondrík je teraz iný, ako keď prišiel po škole, nie?

Práve preto hovorím, ako to je. Niektorá postava je naivná a iná je omnoho viac vzdelaná ako Milan Ondrík. Niektorá je silnejšia, iná slabšia, citlivejšia. Som rád, že mám možnosť hrať úplne rôznorodé typy ľudí. Nehrám iba to, čo sa mi páči. To by mi stačilo iba nasadnúť na koňa do jedného televízneho seriálu a prijímať peniaze, ktoré mi prichádzajú na účet. Nemusel by som sa potom trápiť s množstvom charakterov postáv. Takto fungujú viacerí slovenskí herci. Nehrávajú v divadlách, stačí im jedna televízna relácia a jeden denný seriál. Nechcem, aby to vyznelo, že som proti tomu. Chcem len povedať, že každý je strojcom svojho šťastia, nech každý robí to, čo ho napĺňa.

Ktorý druh herectva máte najradšej vy? Divadlo, televíziu, film?

Najradšej? Pre mňa je základ divadlo. Z divadla čerpám všetky skúsenosti. Keď točím film, ten je na druhom mieste, vždy čerpám zo seba, svojej rodiny, svojich skúseností a opäť čerpám z divadla. Snažím sa ísť vo všetkom na sto percent, ale je pravda, že z divadla čerpám najviac a skúsenosti využívam aj vo filme. Zatiaľ to ešte nebolo naopak. Teda až na inscenáciu, kde máme kamery, ale to sú možno dve percentá.

Máte v divadle najobľúbenejšiu postavu?

Niektoré postavy mám obľúbenejšie, iné menej obľúbené. Niektoré sa mi hrajú ľahšie, iné ťažšie. Závisí to tiež od osobnej nálady. Ak sa necítim dobre, nechce sa mi hrať komédiu, zabávať ľudí. Na druhej strane mi to aj niekedy pomáha, keď hrám večer postavu, ktorú by som nechcel hrať. Mám rád všetky postavy, ak by som niektorú nespomenul, bojím sa, že sa urazí, a ja si ju tak zafixujem a nebudem mať to predstavenie rád.

Nosíte si pocity postavy domov, alebo sa od nich viete odstrihnúť?

Viem, mám to hodinu do Nitry. Kým sa dostanem domov, som v pohode. Ale niektoré postavy sú náročné fyzicky, iné psychicky. Niekedy ste unavený a diváci vám dajú toľko energie, že neviete ani zaspať a hrali by ste pokojne ešte pätnásť predstavení. A inokedy máte plno energie a diváci vás tak vycucajú, že si poviete, že nevládzete dohrať druhú polovicu.

Ako vás môžu diváci vycicať? Čo spravia? Vnímate divákov, keď ste na pódiu?

Nezávisí to čisto od divákov, ale aj od predstavenia. Samozrejme, že divákov vnímame. Rozlišujeme ich. Niekedy si už cez pauzu povieme, dnes sú super. Vnímajú. Niekedy predstavenie neprijímajú a cítite zlú energiu. Cítite, že sa na vás pozerajú inak. Napríklad pri komédii to cítite ihneď. Často sa to stáva pri organizovaných predstaveniach. Keď si ho zaplatí nejaká firma a človek, ktorý dostal lístok, je tam preto, že je tam jeho šéf. Nie je to rovnaký divák ako taký, čo čakal tri mesiace na lístok, aby videl predstavenie. Hoci je to pre mňa citeľný rozdiel, neznamená to, že budem hrať inak, alebo budem hrať rýchlejšie, aby som to mal čo najskôr za sebou. Každý divák si zaslúži stopercentný výkon, aj keď je to niekedy pre herca ťažšie.

Čo najbližšie chystáte?

V divadle skúšam nové predstavenie, ktoré sa volá 1918. Je o rozpade monarchie, veľmi dobre to napísal Dano Majling. Skúšame to s režisérom Mišom Vajdičkom.

Premiéra má byť k stému výročiu založenia Československej republiky?

Je to v rámci výročia, ale nie je o nejakých veľkých hrdinoch, ale skôr o rôznych charakteroch ľudí, cez ktorých vidíme rozpad monarchie. Tieto charaktery sú úplne totožné a vieme ich nájsť aj v súčasnosti.

Koho tam hráte?

Za stvárnenie postavy Chalaniska vo filme Únos získal prémiu filmového zväzu. (zdroj: csfd)

Aké sú to filmy?

S Markom Škopom, s ktorým sme nakrúcali film Eva Nová, potrebujeme dotočiť už iba jeden obraz v psychologickom filme Nech je svetlo. Okrem toho som začal nakrúcať Generála o Štefánikovi.

Keď ste nakrúcali Evu Novú, rozmýšľali ste o synovsko-materských vzťahoch, keď matka tak zlyhá?

Pri príprave tohto filmu sme mali skoro tri týždne skúšok. Vo voľnom čase sme sa o tom veľa rozprávali, takže sme na pľac prišli predpripravení. Vždy je to dobré, a je to iné nakrúcanie, ako keď tápate, o čom to má byť. A, samozrejme, že sme rozoberali vzťahy, bavili sme sa aj o našich rodinných väzbách. Musíme zo seba vyťahovať aj zlé, aj pozitívne spomienky. To je základ herectva, že sa musíte babrať v sebe, aj v negatívnych veciach. Nie na ne zabúdať, ale musíte sa k nim vracať a rýpať sa v nich. To nie je jednoduché. Aj to je herectvo. Keď herec skončí školu, vlastne len začal svoju púť. A potom rozhoduje, aké má šťastie, aké dostane príležitosti, možnosti, hlavne v divadle a učí sa celý život. Nemyslím si, že niekedy budem môcť povedať, že už viem hrať. Vždy začínam od začiatku.