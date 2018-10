Ceny Dosky 2018 ovládlo Slovenské národné divadlo

ANKETA DOSKY

Anketu Dosky vyhlasuje Asociácia súčasného divadla. Ceny Dosky sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch: činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové divadlo, balet, súčasný tanec. Dosky sa udeľujú fyzickým osobám bez ohľadu na štátnu príslušnosť tvorcov za umelecké výkony, ktoré mali premiéru v divadlách na území Slovenska v predchádzajúcej sezóne. Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. Autorom návrhu ceny je Aleš Votava, jej realizátorom je Tomáš Lupták. Ceny Dosky sa udeľujú od roku 1996. V tomto roku sa organizátori rozhodli zapojiť do hlasovania divákov v rámci celého Slovenska, ktorí rozhodli o Cene Slovenskej sporiteľne za Divadlo sezóny 2018. Na webstránke http://www.cenydosky.sk sa dalo do 30. septembra hlasovať v ankete Divadlo sezóny 2018. Najviac hlasov si získalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves, ktoré si od partnera Slovenskej sporiteľne prevzalo grant 5 000 eur.