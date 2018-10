Banksy prešiel skartovačkou. Rozrezané dielo môže mať teraz dvojnásobnú hodnotu

Dievča s balónom sa zapísalo do dejín.

8. okt 2018 o 14:04 Marek Hudec

BRATISLAVA. Spravil to pre istotu, keby ho začali brať príliš vážne. „Pred pár rokmi som tajne zabudoval skartovačku do obrazu,“ píše sa na začiatku videa, ktoré na instagrame cez víkend zverejnil Banksy, tajomný pouličný umelec. Svoju identitu skrýva už dlho.

Vidíme v ňom postavu s kapucňou na hlave, ktorý do dreveného rámu vkladá dômyselné zariadenie s ostrými čepeľami. „Urobil som to pre prípad, že by niekedy obraz dali na aukciu.“

Zvyšok príbehu už poznáme. Banksyho dielo Dievča s balónom mali vydražiť v londýnskej Sotheby's. Licitátor zakričal: Posledná šanca. Predané! Banksyho dielo kúpili za 1,04 milióna libier.