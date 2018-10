Laetitia Casta pre SME: Ak poviem nie, znamená to nie. Muži sa to museli naučiť

Herečka a modelka hovorí, ako prežila v biznise.

Odmieta plastické operácie a tvrdošijne ignoruje aj rady zubárov. Zuby má krivé a také jej aj zostanú. Načo by si ich vylepšovala, keď Francúzi práve jej úsmev považujú za dokonalý.

LAETITIA CASTA (40) bola pre nich jasnou voľbou, keď sa v ich krajine organizovala anketa s otázkou: Koho tvár by mala byť predlohou novej busty Marianne, symbolu Francúszkej republiky?

Rodáčka z Normandie začínala ako modelka, reprezentovala značky L´Oréal, Guess aj Victoria´s Secret. Potom začala hrať. Vo filme Asterix a Obélix z roku 1999 zvládla žáner komédie, vo filme Gainsbourg z roku 2010 hrala mladú Brigitte Bardot.

S denníkom SME sa rozprávala na festivale v San Sebastiáne, kde mala premiéru komédia Verný muž, ktorý nakrútil jej manžel a talentovaný herec Louis Garrel. Aké symbolické, hrá ženu menom Marianne, ktorá žije naraz s dvomi mužmi, najlepšími priateľmi. Keď otehotnie, hodí si mincu, s ktorým zostane a druhého nemilosrdne vyhodí.

A potom znáša následky.

Po premiére vášho filmu bolo počuť z úst zahraničných kritikov: je to typický francúzsky film. Ak sa nechceme francúzskemu filmu vysmievať - čo na ňom máte rada?

"Keď je francúzsky film vydarený, je naozaj dobrý. Ale keď sa nevydarí, ach! Je strašne nudný, však? Ja mám bližšie skôr k talianskemu filmu, zrejme to súvisí s tým, že pochádzam z Korziky a mám v sebe stredozemskú kultúru. Páči sa mi, keď sú filmy zmyselné, vášnivé, keď v nich môžem precítiť telesnosť. Francúzi sa radi predvádzajú ako intelektuáli. To mi veľmi nevyhovuje. V zábere je len vaša hlava, celý zvyšok tela vám odstrihnú."

Príbeh vášho filmu, melancholický a zároveň vtipný, stojí na rozchode. Držíte si také životné momenty v pamäti?

"Zostávajú mi v nej. A je dobre, že mi v nej zostávajú, pretože teraz som si presne na ne potrebovala spomenúť. Ako som zareagovala, keď mi niekto povedal, že odo mňa odchádza? Čo som povedala, keď som zas potrebovala odísť ja? Čítala som si scenár a uvažovala som, či sú scény na papieri reálne, či by sa mohli udiať aj v mojom živote. Ak by som v sebe nenašla zdroj, pramienok vody, z ktorej by som mohla čerpať, nemalo by žiadny zmysel, aby som sa takým filmom zaoberala."

Vo filme ste sa zachovali mimoriadne tvrdo, priateľa ste vyhodili nečakane a nekompromisne. Máte aj takú skúsenosť?

"Nikdy som sa s nikým takto radikálne a náhle nerozišla, nikdy som nebola k nikomu taká tvrdá. Alebo áno? Vlastne áno, bola som tvrdá, ale rozložila som to do viacerých mesiacov.