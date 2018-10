Kritizujú ho zo všetkých strán. Aký je film o pristátí na Mesiaci?

Neila Armstronga hrá Ryan Gosling.

10. okt 2018 o 11:20 Miloš Ščepka

Výtvarník a environmentalista Damien Chazelle vo svojom novom filme Prvý človek zjemnil radikálny rozprávačský štýl nekompromisnej drámy Whiplash (2014), s ktorou si aj vďaka trom Oscarom spravil svetovú povesť.

Vyhýba sa i štylizovanej civilnosti muzikálu La-la-land. Sedem Zlatých glóbusov, šesť Oscarov a päť cien Britskej filmovej akadémie BAFTA, ktoré La-la-land inkasoval, z Chazelleho spravili svetoznámeho renomovaného filmára.

No i tak ho za Prvého človeka kritizujú zo všetkých strán.

Fanúšikovia mu vyčítajú ústup z umelecky vyhranených pozícií smerom ku komerčnému strednému prúdu.

Hrdí americkí konzervatívni pravicoví vlastenci ho opľúvajú za nedostatok vlastenectva a patriotizmu.

Nedokážu mu odpustiť najmä to, že do snímky nezaradil scénu so vztyčovaním vlajky Spojených štátov. Veď čo už je to za film – bez vztyčovania?

Nečakajte históriu vesmírneho programu

Profesor histórie, spisovateľ a publicista James R. Hansen v roku 2005 zúročil mnohoročné úsilie a vydal knižný životopis Neila Armstronga, prvého človeka, ktorý vstúpil na Mesiac. Názov si vypožičal od Camusa: First Man.