Na festival Colours of Ostrava príde The Cure

Anglická kapela tento rok oslávila 40 rokov.

10. okt 2018 o 11:47 SITA

Na 18. ročníku českého festivalu Colours of Ostrava vystúpi anglická rocková kapela The Cure.

"Lepšiu a slávnejšiu kapelu si k 18. ročníku nášho festivalu, teda k 'vstupu do dospelosti', nemôžeme ani priať. Je to pre nás veľká pocta a splnený sen. Však The Cure patrí k najväčším legendám svetovej hudby, ovplyvnili niekoľko generácií hudobníkov a kapiel. Aj keď tento rok oslávili už 40 rokov svojej existencie, The Cure jednoducho nestarnú," uviedla s nadšením riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Druhým potvrdeným interpretom budúceho ročníka, ktorý sa bude konať od 17. do 20. júla v industriálnom areáli Dolních Vítkovic, je škótsky spevák Lewis Capaldi.

Dvadsaťdvaročný skladateľ má na konte EP Bloom (2017) a single ako Bruises, Rush (feat. Jessie Reyez) alebo Grace.

The Cure vznikli v roku 1976 v Crawley. Formáciu v súčasnosti tvoria Simon Gallup, Roger O'Donnell, Jason Cooper, Reeves Gabrels a frontman Robert Smith, ktorý je jediným stabilným členom kapely od jej založenia.

Doteraz vydali trinásť štúdioviek ako napríklad Three Imaginary Boys (1979), Pornography (1982), Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987), Disintegration (1989), Bloodflowers (2000) či zatiaľ poslednú 4:13 Dream (2008).

Okrem toho ponúkli aj niekoľko EP, kompilácií alebo živých nahrávok. Najnovšie ich nominovali na uvedenie do Rock'n'rollovej siene slávy.