Prestížnu Man Bookerovu cenu vyhrala Anna Burnsová s románom Milkman

Presadila sa spomedzi šiestich finalistov.

17. okt 2018 o 6:33 ČTK

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



LONDÝN. Tohtoročnú Man Bookerovu cenu za anglicky písaný román získala severoírska spisovateľka Anna Burnsová za knihu Milkman (Mliekar), ktorej dej sa odohráva v časoch nepokojov v Ulsteri v 70. rokoch minulého storočia.

Na svojich stránkach o tom v utorok večer informovali organizátori udeľovania prestížneho literárneho ocenenia.

Burnsová sa presadila v konkurencii ďalších dvoch Britov a troch spisovateľov zo Severnej Ameriky.

Burnsovej kniha hovorí o aktuálnych témach

Milkman, tretí román 56-ročnej rodáčky z Belfastu, je podľa agentúry AP energickým príbehom o mužoch, ženách a moci.

Jeho príbeh rozpráva mladá žena, potýkajúca sa so starším mužom, ktorý využíva rodinné služby, sociálny tlak a politickú lojalitu ako nástroje k sexuálnemu obťažovaniu.

Predseda poroty Kwame Anthony Appiah uviedol, že témy, ktorými sa Burnsovej kniha zaoberá, sú v ére kampane #MeToo aktuálne.

"Myslíme si však, že pretrvá, nie je totiž o niečom, čo sa odohráva iba teraz," dodal.

Favoritom stávkarov bol Robin Robertson

Porota vyberala víťaza prestížneho ocenenia zo šestice finalistov. Okrem Burnsovej medzi nimi figurovali ešte ďalší dvaja Briti.

Finalisti Man Bookerovej ceny: Anna Burnsová (V. Británia) - Milkman

(V. Británia) - Milkman Esi Edugyanová (Kanada) - Washington Black

(Kanada) - Washington Black Daisa Johnsonová (V. Británia) - Everything Under

(V. Británia) - Everything Under Rachel Kushnerová (USA) - The Mars Room

(USA) - The Mars Room Richard Powers (USA) - The Overstory

(USA) - The Overstory Robin Robertson (V. Británia) - The Long Take

Favorit stávkarov Robin Robertson sa do výberu dostal vďaka románu vo veršoch The Long Take (Dlhý záber), ktorý sa zaoberá násilím a sociálnymi rozdielmi v dnešnej Amerike. Dvadsaťsedemročná Britka Daisa Johnsonová bola s knihou Everything Under najmladšou finalistkou Man Bookerovej ceny v histórii.

K trom Britom sa vo finálovej šestici pripojili traja spisovatelia zo Severnej Ameriky. Kanaďanka Esi Edugyanová porotu zaujala románom Washington Black o otrokovi, ktorý utiekol.

Richarda Powersa z USA porota do užšieho výberu nominovala vďaka ekologickej ságe The Overstory, rozprávajúcej o stromoch a ľudoch, ktorí ich majú radi. Poslednou nominovanou bola Američanka Rachel Kushnerová, autorka románu z drsného prostredia ženskej väznice The Mars Room (Miestnosť Mars).

Man Bookerova cena prináša väčší rešpekt

Man Bookerova cena víťazovi obvykle prináša prudký nárast predajov kníh a väčší rešpekt. S cenou je tiež spojená odmena 50-tisíc libier (takmer 57-tisíc eur).

Ocenenie sa udeľuje od roku 1969 a pôvodne bolo vyhradené spisovateľom z Británie, Írska a krajín britského spoločenstva.

Američanom sa cena otvorila v roku 2014 a odvtedy má už dvoch zámorských víťazov - Paula Beattyho (The Sellout) a Georgea Saundersa (Lincoln in the Bardo).