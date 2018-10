Andy Weir: Chcem len, aby sa ľudia bavili

Nerobím politiku. V mojom písaní nie je žiadne moralizovanie alebo posolstvo.

19. okt 2018 o 11:11 LUCIA LACKOVIČOVÁ

Andy Weir vtrhol na vrchol súčasnej fantastiky hneď svojou prvotinou Marťan. Výborná knižná predloha predchádzala ešte úspešnejší film a z Weira sa razom stal autor, na ktorého romány čaká celý svet. Napriek tomu, že Weir je aktuálne jedným z najvychytenejších žánrových autorov, na prosbu o rozhovor zareagoval okamžite a veľmi neformálne. Je to veselý a príjemný „chlapík“, ktorý sa na nič nehrá a ktorého písanie prosto baví. Zhovárame sa o jeho aktuálnom románe Artemis, o kolonizácii vesmíru či motívoch tvoriť. A pre tých, ktorí by sa tiež chceli živiť svojou autorskou vášňou, pridal niekoľko rád na záver.

V príbehoch o kolonizácii iných svetov sa často stretávame s námetom, že sa to deje, pretože s pôvodnou planétou sa stalo čosi katastrofické a nebola iná možnosť, ako zložito kolonizovať inú planétu. V románe Artemis vzniklo na Mesiaci mesto, ktorého veľkým zdrojom príjmov je komerčný turizmus. Neobávali ste sa, že takáto pohnútka nemusí byť dostatočne „katastrofická“ a vzrušujúca pre čitateľov?

Nie. Len som chcel, aby to dávalo zmysel. Ide mi o realizmus. Nemyslím si, že sa blíži katastrofa a predpokladám, že ekonomika je hybnou silou vytvárania miest. A ku kolonizácii ako k dôsledku toho, že Zem sa stane neobývateľnou – garantujem vám, že vždy bude jednoduchšie opraviť Zem ako kolonizovať inú planétu.

S akými pocitmi sa autor púšťa do diela po tom, ako sa predošlé stalo kultom a s vedomím, že čitatelia majú veľké očakávania?

Samozrejme, je stresujúce nasledovať úspech Marťana, najmä po zvážení, že to bola moja prvá kniha. Úspech typu Marťan prichádza raz v kariére spisovateľa a ja som si svoj zažil hneď na začiatku. Je veľmi nepravdepodobné, že Artemis bude niekedy takáto populárna. Ale ak si to ľudia prečítajú a povedia: „Marťan sa mi páčil viac, ale aj toto bolo dosť dobré,“ budem to brať ako výhru. A zdá sa, že sa to deje, takže som šťastný.

spisovateľ Andy Weir (zdroj: foto - ANDYWEIR.COM)

Ako prebiehal váš výskum, aby ste mohli opísať všetky technológie a zákonitosti, ktoré platia na Mesiaci?

Využíval som predovšetkým Google. Ľudia si myslia, že som zavolal do NASA a kládol im otázky, ale v skutočnosti som si celý výskum robil sám.

Ako ste prišli na nápad optických káblov ZAFO, ktoré sa dajú vyrábať len pri odlišnej gravitácii? Je to čisté sci-fi alebo je tento nápad aj nejako vedecky podložený?

Je to prevažne sci-fi. Myslím, že sú účinnejšie optické vlákna, ktoré možno vyrobiť v nulovej gravitácii. Ale nemajú nulovú atenuáciu(nestrácajú žiadne svetlo, pozn. red).

V jednom vašom rozhovore som sa dozvedela, že Artemis by malo byť miesto, kde budú situované ďalšie knihy, a že uvažujete nad príbehom o Rudym, ktorý vyšetruje ďalšiu vraždu na Mesiaci. Stane sa z Artemis séria so zameraním na rôznych hrdinov?

Bol by som rád, keby sa to stalo. Ale moja ďalšia kniha sa nebude odohrávať na Artemise. Vo výhľade mám iné zaujímavé nápady.

Po Marťanovi by sa mal do filmovej podoby dostať aj román Artemis. V akej fáze sú práce na filme a kto sa na ňom bude podieľať?

Práva na film má štúdio Fox. Zapojili režisérske duo Chrisa Lorda a Phila Millera. Scenár pripravuje Geneva Robertsonová-Dworetová. Všetko je v úvodnej fáze a do vzniku filmu ešte treba veľa ďalších krokov a práce.

Koho by ste vy sám rád videli v úlohe Jazz? Predstavujete si nejakú konkrétnu herečku, ktorá by túto netypickú postavu dokázala verne stvárniť?

Netuším. Keď píšem, svoje postavy si v skutočnosti nepredstavujem. Skrátka si koncepčne predstavím celú scénu. Dúfam, že do filmu zaangažujú niekoho, kto bude skutočne vyzerať stredovýchodne.

Artemis je veľmi multikulturálne miesto. Jazz pochádza zo Saudskej Arábie. Trond Lundvik je Nór, Sanchezová z Brazílie, Ngugiová z Kene, Martin Svoboda je Ukrajinec. Zaujalo ma práve meno Svoboda. V českom preklade znamená sloboda. Bol to zámer? A aká bola vaša inšpirácia pri výbere mien?

Obvykle, keď vytváram postavy, hľadám bežné priezviská z krajín, odkiaľ pochádzajú. U Svobodu som sa pomýlil. Pôvodne to mal byť Čech, ale neskôr som ho zmenil na Ukrajinca. Potom som už zabudol zmeniť meno. Takže, predpokladám, že jeho rodina sa presťahovala z Českej republiky na Ukrajinu.

Spomenula som multikulturalizmus. V knihe je aj silná gender linka, nevyhli ste sa ani téme homosexuality. Čo však vynechávate, je politika. Prečo je to tak?

Nerobím politiku. Nemám rád knihy, kde autor predstavuje svoje hľadisko, takže svoje postoje neprenášam na čitateľov. Chcem len, aby sa ľudia zabavili. V mojom písaní nie je žiadne moralizovanie alebo posolstvo.

Predtým, než sa stal Marťan celosvetovým bestsellerom, pracovali ste v IT oblasti, dokonca ste boli jedným z programátorov, ktorí pracovali na hre Warcraft 2. Bavia vás počítačové hry?

Počítačové hry nehrávam. Ale programovanie mám napriek tomu rád.

Aké to je, keď sa človek stane po prvej knihe autorom na plný úväzok? A čo považujete na profesii spisovateľa za najzložitejšie?

Byť autorom je úžasné. Chcel som to celý život. Najťažšie na tom celom je, že človek pracuje sám. Chýbajú mi kolegovia a ľudia, s ktorými by som sa počas dňa pozhováral.

Matt Damon ako astronaut Mark Watney počas misie na Mars takmer zahynul v prašnej búrke. Zvyšok jeho posádky planétu opustil v domnení, že je mŕtvy. Ak chce prežiť, musí použiť všetky svoje technické znalosti a dôvtip. A navyše vyslať signál na Zem, že žije. Vpravo jedna z dôležitých scén, ako sa na Marse pokúša pestovať zemiaky. (zdroj: FOTO - OUTNOW.CH)

Ako si reálne predstavujete kolonizáciu Marsu a Mesiaca? Predpokladáte, že je reálne, že ju v nejakej forme zažije už naša generácia?

Predpokladám, že Mesiac bude kolonizovaný ako prvý a že sa to stane podobne ako v Artemise. Prvá vlna ľudí, ktorí tam budú žiť, bude robiť servis a pracovať v turistickom priemysle. Ale to sa nestane, kým sa cesty do vesmíru nestanú oveľa, oveľa lacnejšími, ako sú teraz. Ale myslím si, že takú technológiu vynájdeme už čoskoro.

Z toho, čo sme v minulosti považovali za sci-fi, sa postupne stáva realita. Kam sa teda posúva hranica žánru sci-fi? Mnoho autorov ju vidí dystopicky, ale vy tento autorský pohľad nevyhľadávate. Vidíte budúcnosť skôr pozitívne?

Áno, definitívne si myslím, že budúcnosť bude lepšia ako minulosť. Ak mi neveríte, pozrite sa na posledných desaťtisíc rokov ľudskej histórie. Bez očakávaní, každé storočie je lepšie než to predošlé. Nevidím žiadny dôvod, aby to tak nemalo pokračovať aj ďalej.

Ako sa vyrovnávate s kritikou? A je niečo, čo by ste s odstupom času v Artemise napísali odlišne?

Pokúšam sa počúvať, čo hovoria čitatelia. Problém je rozlíšiť, čo je a čo nie je užitočná kritika. Niektorí ľudia prosto nemajú radi Jazz, pretože si myslia, že muž nikdy nenapíše dobrú ženskú hrdinku. Takých ľudí musím ignorovať. Ale iní majú relevantnejšie výhrady na tok príbehu a dialógy. Takže skutočne musím dávať pozor na to, čo ľudia hovoria, a ešte dôležitejšie je, prečo to hovoria.

Na vašich knihách poznať, že sa zabávate. Postavy sa neberú vážne, majú humor. Je v nich aj kus vás?

Och, absolútne. Som chytrák, takže aj moje postavy musia byť chytráci.

Pred vydaním románu Marťan ste už mali za sebou množstvo kratších textov a vlastný blog, kde boli dostupné zadarmo. Nestali ste sa teda autorom cez noc. Vedecké a technologické veci vás očividne bavia a vyznáte sa v nich. Zjednodušujete ich pre čitateľov vo svojich knihách, aby čitatelia nepreskakovali strany a aby sa im román nezdal príliš odborný?

Usilujem sa byť natoľko vedecky presný, nakoľko je to možné. Ale nechcem čitateľov nudiť, takže im poviem len to, čo potrebujú vedieť, aby porozumeli problémom, ktorým postavy čelia.

Čo by ste chceli v budúcnosti dosiahnuť v oblasti literatúry a písania?

Ja len chcem, aby sa čitatelia pri čítaní mojich kníh bavili. To je všetko. Nemám nijaký iný motív.

Akých autorov najviac obľubujete a kto zo súčasných spisovateľov žánru fantastiky vás baví?

Mojimi najobľúbenejšími autormi všetkých čias sú Heinlein, Asimov a Clarke. Zo súčasníkov obľubujem autorov ako Ernie Cline, Peter Clines, Blake Crouch a Mary Robinette-Kowal.

V roku 2015 ste prostredníctvom videa vyhlásili víťaza súťaže poviedok žánru fantastiky od slovenských autorov Fantasy Award. Poviedky sa k vám aj dostali. Čo si myslíte o úrovni amatérskej tvorby fantastiky u nás? A čo by ste poradili začínajúcim autorom, ktorí sa snažia presadiť?

Myslím si, že tie poviedky boli naozaj dobré a títo autori majú potenciál. A pre všetkých, ktorí sa autormi chcú stať, mám tri rady:

1. Musíte písať. Snívanie o knihe, ktorú raz napíšete, nie je písanie. Je to snívanie. Otvorte si Word a začnite písať.

2. Vydržte nutkanie prezradiť príbeh priateľom a rodine. Viem, že je to ťažké, pretože s niekým o tom chcete hovoriť a (občas) ich to aj zaujíma. Ale rozprávanie o príbehu uspokojí vašu potrebu po publiku, čo zníži vašu motiváciu písať. Vytvorte si pravidlo: Jediný spôsob pre kohokoľvek, kto bude chcieť počuť váš príbeh, bude ten, keď si ho prečíta.

3. Toto obdobie je najlepšie pre self-publishing. Medzi vami a vašimi čitateľmi nie sú žiadne prekážky. Môžete sami vydať e-book pre najväčších distribútorov (Amazon, Barnes a Noble a pod.) bez akéhokoľvek finančného rizika z vašej strany.