Martinus Cena Fantázie vyhlásila finalistov 16. ročníka súťaže

Martinus Cena Fantázie má na domáce pomery celkom dlhú históriu

19. okt 2018 o 11:11 LUCIA LACKOVIČOVÁ

Martinus Cena Fantázie má na domáce pomery celkom dlhú históriu a s väčšími či menšími obmenami existuje už šestnásť rokov. Objavujú ju stále noví autori, ale držia sa jej aj tí overení.

Rukopis niektorých súťažiacich už je pravidelným porotcom súťaže známy a v niektorých textoch dokážu celkom spoľahlivo identifikovať autora, aj keď je súťaž anonymná. Teda, bola anonymná od konca mája, keď sa pravidelne uzatvára prijímanie poviedok, až do 26. septembra, keď boli v kníhkupectve Martinus v Bratislave vyhlásení finalisti.

Teraz sú už karty rozdané, v jednotlivých žánroch (sci-fi, horor aj fantasy) sú finalisti známi, rovnako ako v Cene Bibliotéky a predovšetkým v hlavnej súťaži. V tej tento rok boli porotcami editorka a scenáristka Soňa Borušovičová, editor Erik Fazekaš, spisovateľ Pavol Rankov, humorista a scenárista Samo Trnka a znalec popkultúry Juraj Búry. Pavol Rankov prečítal a zhodnotil poviedky ako prvý a povedal, že „budúcnosťou slovenskej literárnej tvorby je fantastika“. Editor Erik Fazekaš sa aj po vlogoch o poviedkach, ktoré pripravoval Juraj Búry, vyjadril: „Priebežné komentáre porotcov ma pripravili na najhoršie. Ale moji spoluporotcovia asi nevideli rukopisy, ktoré nájdu cestu do vydavateľstiev.“

Pred vyhlasovaním finalistov Samo Trnka porotcovanie zhodnotil takto: „Myslel som si, že čítať 120 poviedok bude utrpením, lebo hocikto si môže povedať, že poviedku zbúcha len taký fukot. Ale naopak, som veľmi potešený, že hocikto si to nepovedal. Vyzerá to tak, že môj najväčší porotcovský problém nebude vybrať to, čo sa mi nepáči najmenej, ale to, čo sa mi páči najviac. A bude to radosť iná, bude to plač, že nemôžem vybrať aj päť naraz. Teším sa, že tu je toľko talentov!“

Stodvadsať textov

Spomedzi 120 prihlásených sa do hlavného finále napokon dostali poviedky: Statočný chlapík od Jána Babaríka, Peklo na tanieri od Tomáša Hrábeka, Perpetuum immobile od Martina Petra, Škára od Simony Sádeckej a V tuneli od Jany Tabačkovej.

Finalistami Ceny ESET pre najlepšiu sci-fi poviedku sa stali: Rastislav Blažek s poviedkou Kremíkové nebo, Tomáš Hrábek s textom Peklo na tanieri, Richard R. Senček s poviedkou Chronos a jeho deti, Beáta Takáčová s dielom Keď anjeli padajú na zem a Ferdinand Žernovič s poviedkou Sprievodca.

Finalisti Ceny OZ Fantázia pre najlepšie fantasy tento rok sú: Liga za pokoj v rodine od Petra Bartoněka, Zabudnutí od Ivany Molnárovej Dubcovej, Chuť ríše od Martina Poláka, Mimozemšťanov na Kamennom námestí si nevšímajte od Veroniky Sebechlebskej a 66 duší od Martiny Vargovej.

Vydavateľstvo Artis Omnis vybralo päticu najlepších poviedok žánru horor. Do tohto finále sa prebojovali: Ján Babarík a Statočný chlapík, Michal Kováčik s poviedkou Hypnóza, Lívia Lévyová s textom Z Gojáčova, Ivana Molnárová Dubcová s poviedkou Zabudnutí a Rastislav Weber a jeho Medená je smrť.

Spomedzi všetkých prijatých poviedok bola aj tento rok vybratá pätica tých, ktoré najviac oslovili Janu Packovú. Tá už tradične hodnotí spomedzi všetkých prijatých poviedok pre Cenu Bibliotéky. Medzi finalistov tejto kategórie sa dostali: Ján Babarík s poviedkou Statočný chlapík, Peter Bartoněk a Liga za pokoj v rodine, Michal Kováčik s Hypnózou, Jana Tabačková s textom V tuneli a Adam Valenčík s poviedkou Boh studne.

Čas na čitateľov

O víťazovi súťaže Martinus Cena Fantázie 2018 rozhodujú čitatelia. Čitateľská cena je v tomto prípade hlavnou cenou, Cena poroty pripadne poviedke, ktorá si od porotcov vyslúžila najvyšší počet bodov. Poviedky budú uverejnené na blogu Martinus.sk a text, ktorý získa od čitateľov najvyšší počet hlasov, sa stane víťazom MCF 2018. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie finančných a vecných cien sa už tradične udeje na knižnom veľtrhu Bibliotéka, kde bude predstavený aj najnovší zborník fantastických poviedok Fantázia 2018.