Láskavé čítanie o psoch, deťoch a dospelých

19. okt 2018 o 11:11 LUCIA LACKOVIČOVÁ

Vydavateľstvo Artis Omnis sa detským knihám venuje už dlhšie a v poslednom čase častejšie experimentuje aj s nežánrovou literatúrou. Gro ich produkcie však aj naďalej tvorí fantastika. Vyberajú si len zopár titulov ročne, ktorým doprajú priestor na policiach kníhkupectiev a robia dobre. Knihám venujú patričnú pozornosť, sú vypiplané a vyčítať sa im dá len máločo.

Ľubica Bátoryová: Pes Timo a doktor Hafbolíto (Artis Omnis 2018) (zdroj: FOTO - Google)

Biely pes v problémoch

Pes Timo a doktor Hafbolíto je príjemná detská kniha o bielom psovi, švajčiarskom ovčiakovi Timovi z rodiny Horvátovcov. Jeho príbehy sú patrične poučné a každá kapitola sa venuje konkrétnej téme. Timo má najprv nádchu, potom ho bolí zub, alebo sa mu prilepí jazyk o cencúľ, či dostane blchy a chodí k doktorovi Hafbolítovi, múdremu bernardínovi a bývalému horskému záchranárovi, ktorý mu vždy pomôže. Deti sa tak dozvedajú nielen o živote a zdraví psov, ale môžu si tieto príbehy spojiť aj s tým, čo samy zažívajú u lekára.

Autorkou knihy je Ľubica Bátoryová, profesionálna canisterapeutka a kynologička, ktorá sa pri písaní knihy inšpirovala skutočnou rodinou a ich asistenčným psom.

Rodové rezervy

Kniha bojuje proti predsudkom o zdravotne hendikepovaných deťoch, čo je skutočne záslužné. A robí to milo a nevtieravo. Ak by sa pridal aj rozmer boja proti rodovým stereotypom, bolo by to ešte lepšie. Keď Timo ochorie a zobudí všetkých susedov, nasleduje scéna: „Čo budeme robiť?“ Spýtala sa ustarostená mamina. „Ideme k doktorovi!“ Zavelil ocino...

Oveľa častejšie ako v realite sa táto veta vyskytuje v knihách a vo filmoch. Obzvlášť často ju kladú ženy a muži im to vždy veľmi radi vysvetlia... Ale, je to rozprávka. Lekár je bernardín, maminka necháva psovi Timovi napísané lístočky s inštrukciami a je to celé príjemne láskavé, takže realitou sa až tak veľmi zaťažovať netreba. Ilustrácie sú sympatické a rukopis Martina Luciaka je v nich takmer neidentifikovateľný.

Maxipes Fík z Tima asi nebude, ale aj tak je to veľmi príjemné pozeranie a čítanie pre deti. Aj pre tie celkom malé.