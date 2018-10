Niekedy je aj spravodlivosť slepá

Lisa Wingate síce vykonštruovala na základe reálnych udalostí fiktívny príbeh, ale zato nebudete mať o nič menšie zimomriavky

KnihaKým sme boli vaši v sebe nesie prvky viacerých žánrov – skutočného príbehu, romantiky, sociálno-psychologického románu, rodinnej drámy i histórie. Vytvoriť takto ladené dielo si vyžaduje primeranú autorskú skúsenosť, ktorou Lisa Wingate nepochybne disponuje. Ide už o jej tretí titul preložený do slovenčiny, pričom prvé dva ju u nás predstavili ako človeka so silnými kresťanskými hodnotami.



Šokujúci príbeh

Tentoraz sa inšpirovala šokujúcim škandálom o praktikách adopčnej agentúry v americkom štáte Tennessee. Na jej čele stála Georgia Tannová, ktorá si vyslúžila označenie „matka modernej adopcie“ a spolupracovala s mnohými známymi umelcami či politikmi, dokonca aj s prvou dámou Eleanor Rooseveltovou. Nikto za hradbami agentúry pre deti však netušil, koľko špiny a krvi sa Tannovej usadilo na rukách v priebehu dvadsiatych až päťdesiatych rokov minulého storočia. Za ten čas uniesla tisícky detí rodičom, ktorí nemali možnosti alebo financie na dôkladnú starostlivosť, a predala ich ľuďom, čo si ju mohli dovoliť. Niekoľko stoviek detí navyše zmizlo za nikdy neobjasnených okolností.

Lisa Wingate síce vykonštruovala na základe reálnych udalostí fiktívny príbeh, ale zato nebudete mať o nič menšie zimomriavky. Pre jej autorský štýl sú typické viaceré dejové línie, a nie je to inak ani v tomto prípade. Príbeh má dve ústredné postavy a rozprávačky. Prvou je Avery Staffordová, pochádzajúca z bohatej, politicky činnej rodiny. Má rozbehnutú kariéru právničky a na juh sa z hlavného mesta vrátila, aby zapracovala na možnosti kandidovať do Senátu a ísť tak v otcových stopách. Počas charitatívnej činnosti spozná starú ženu, ktorá sa podľa všetkého pozná s jej starou mamou. Pri odhaľovaní ich minulosti sa dozvie informácie, čo jej navždy zmenia život.

Druhá časť deja sa sústredí na dvanásťročnú Rill žijúcu s rodinou na člne v odľahlej riečnej oblasti. Keď otec odvezie matku do pôrodnice, po Rill aj so štyrmi súrodencami príde polícia a ocitnú sa v pazúroch Tennesseejskej spoločnosti domova pre deti. Rill si zaumieni urobiť všetko, aby deti ostali spolu a našli cestu späť domov. Lenže okolnosti im neprajú a už sa po nich naťahujú chápadlá v podobe šikanovania, hladu, špiny, sexuálneho zneužívania a smrti.

Pôsobivý záver

Pútavejšie, prirodzene, vyznieva línia s Rill a jej pobytom v sirotinci v roku 1939. Pri čítaní budete celý čas dúfať, že napokon všetko dobre dopadne, no Lisa Wingate si dobre uvedomuje, akým vyústením deja zapôsobí viac. Keby si pri písaní nasadila ružové okuliare, ani zďaleka by tak dokonale nevystihla atmosféru strachu, zla a beznádeje. Na druhej strane Averino pátranie v súčasnosti prináša mnohé odpovede a je zaujímavé sledovať a hádať spolu s ňou, čo sa za dlhé desaťročia stalo s tou-ktorou postavou.

Román Kým sme boli vaši kladie aj ďalšie závažné otázky. Pozornosť venuje napríklad pomerom v sociálnych zariadeniach pre seniorov či možnosti voľby vlastnej cesty v tradične chápanom rodinnom prostredí. Tou najzávažnejšou však ostáva otázka ľudského charakteru.