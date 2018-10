Na harmonike začal hrať zo žartu, teraz bol hviezdou džezákov

Mnohí si Francúza nevedia zaradiť.

21. okt 2018 o 10:20 Marek Hudec

Charles Pasi dokázal, že ústna harmonika nie je hračka do baru, ale seriózny nástroj.(Zdroj: SME - Marko Erd)

BRATISLAVA. Mal na to možno len desatiny sekundy, no všetko stíhal. Zahral niekoľko tónov na ústnej harmonike a už sa musel nakloniť k mikrofónu, aby zaspieval refrén pesničky. Toto francúzsky spevák Charles Pasi zopakoval viackrát po sebe, no únavu na ňom nebolo vidno.

V energickom vystupovaní, štipľavom hlase a dokonca aj výzore pripomínal Jamieho Culluma. Jeho šou na pódiu Bratislavských jazzových dní bola tiež spojením džezu s popom a ďalšími žánrami.

Pasiho národnosť by ste však uhádli len na okamih, keď na harmonike zahral časť z piesne La Vie en Rose od Édith Piaf. Texty si píše anglicky a ich inšpirácie pochádzajú tiež spoza oceánu.

„Mám poruchu pozornosti, aj keď hudbu počúvam, mám problém sústrediť sa na jednu pesničku. Rýchlo sa začnem nudiť,“ hovoril spevák po koncerte na stretnutí s novinármi, keď sa ho pýtali, aký žáner hrá.

„Mnohí ľudia ma nemajú radi, lebo si ma nevedia zaradiť. Toto je džezový festival a ja by som tu vlastne ani nemal byť.“

Hoci má pochybnosti, jeho vystúpenie bolo najlepším, aké sme v prvé dva dni festivalu videli. A to jeho meno väčšina publika zrejme dovtedy nepoznala.

Vidia v nej skôr hračku, než seriózny nástroj

Tridsiatnik Pasi študoval hudbu v Ríme a v Paríži a v rodnej krajine ho ľudia poznajú hlavne vďaka spolupráci so speváčkou Carlou Bruni.