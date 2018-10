Predkus má ako postavička zo Simpsonovcov. Kritici hodnotia film o Freddiem Mercurym

Film Bohemian Rhapsody nie je klamstvo, ale ani pravda.

24. okt 2018 o 15:17 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Kto chce hrať Freddieho Mercuryho, mal by mať zodpovedajúci predkus. A ak ho nemá, mali by mu ho dorobiť. Ale pozor, musí byť akurát, inak to bude divákov rušiť.

To filmári zrejme celkom nedocenili, keď nakrúcali príbeh skupiny Queen s názvom Bohemian Rhapsody. Inak by sa kritik z denníka Guardian nesťažoval, že Rami Malek v hlavnej úlohe mu viac pripomínal postavičku zo Simpsonovcov ako legendráneho speváka.

Nie je to jediná výhrada, film, ktorý mal práve v Londýne premiéru, má vraj problémov viac.

Začali sa, už keď vznikal. Freddieho Merucryho mal hrať komik Sacha Baron Cohen, čo sa skupine Queen nezdalo celkom dôstojné. Rami Malek, ktorý ho v polovici procesu nahradil, si zas nerozumel s režisérom Brianom Singerom. Nechodí do roboty, alebo si nosí na pľac svoje psychické problémy, sťažoval sa naňho u producentov.