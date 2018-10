Ako vznikol Jack Sparrow? Johnny Depp končí v úlohe najoriginálnejšieho piráta

Mal pripečený mozog a výzor alkoholika. Depp producentov vystrašil.

28. okt 2018 o 20:26 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Končí sa jedna veľká jazda vo svetovej kinematografii? Zdá sa, že áno. Už dlhšie sa hovorí, že Johnny Depp dostane výpoveď z projektu, ktorý z neho urobil hereckú superstar.

Problémy s peniazmi, agresívne správanie na pľaci a otvorené súdne spory, producenti už nechcú riskovať. Keď sa do kín dostane šiesty diel Pirátov z Karibiku, Johnny v ňom už pravdepodobne nebude.

Filmová séria by mala dostať novú formu, a on sa do nej už nezmestí. Pre DailyMail TV to povedal scenárista Stuart Beattie.

Piráti z Karibiku bez kapitána Jacka Sparrova? Nepredstaviteľné? Áno, nepredstaviteľné.

Keď však toto filmové dobrodružstvo začínalo, rovnako nepredstaviteľné bolo, že v ňom Johnny Depp bude hrať. "Ľudia si mysleli, že sme sa museli zblázniť," hovorí Beattie.

Mozog pripečený, nos prišitý

Projekt bol drahý už na papieri, no keďže vyzeral ako klasická pirátska zábava pre deti, bol celkom slušný predpoklad, že peniaze sa štúdiu vrátia. Lenže producenti dostali chuť zariskovať a preto oslovili Johnnyho.

Bol to skvelý herec, to nepochybne. V 90. rokoch bol však najmä miláčikom režisérov intelektuálov a filmových fajnšmekrov. So zjednodušením sa dalo povedať, že čo nakrútil, to v kine prepadlo. Je to jed, hovorilo sa o ňom.

A o nič povzbudivejšie nedopadlo ani prvé stretnutie. Producenti hneď oľutovali, že mu scenár Pirátov dali do ruky, jeho reakcia vôbec nebola taká, ako čakali.