Kto má nervy, nech pozerá. Tenis bol ako triler, keď ho hrali Borg a McEnroe

Film Borg/McEnroe pre SME zhodnotil Dominik Hrbatý.

31. okt 2018 o 16:40 Kristína Kúdelová

Tá kučeravá hlava, neovládateľný hnev a nervózne pohyby mi boli hneď sympatické. Moji rodičia radi pozerali tenis a volali ma do obývačky, keď bol na kurte John McEnroe. Poď sa pozrieť, ako hrá!

Borg - McEnroe Vo finále Wimbledonu v roku 1980 mal John McEnroe 21 rokov. Björn Borg bol o tri roky starší a z Wimbledonu už mal štyri trofeje. Znovu vyhral. Vo filme Borg/McEnroe ich hrajú Shia LeBeouf a Sverrir Gudnason. Režíroval ho Janus Metz. Borg a McEnroe sa stretli ešte v roku 1981, výsledok bol opačný a Borg ukončil kariéru.

Po anglicky som nerozumela, nevedela som, čo tak rozčúlene hovoril rozhodcovi. You cannot be serious! It is on the line! To nemyslíte vážne! Loptička bola na čiare! Ale držala som mu okamžite palce.

Film Borg/McEnroe je o napínavom zápase z roku 1980. John McEnroe sa prvýkrát vo finále Wimbledonu stretol s Björnom Borgom. Švéd o Američanovi už vedel takmer všetko a tušil, že ho čoskoro porazí.

Že aj jeho železná disciplína raz podľahne tomu ohňostroju emócií.

Publikum bolo vtedy svedkom stretnutia dvoch svetov, princípov, osobností. Mohli si vybrať, čo im je bližšie. Džentlmen alebo rebel? Rozhodovanie nebolo ľahké. Tento zápas trhal nervy.

Navodzoval zimomriavky. Pripomínal triler.