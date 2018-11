Moja hudba nebude znieť na Trumpových mítingoch, odkazuje Rihanna

Hudobníci nechcú, aby ich zneužívali.

6. nov 2018 o 16:50 Jana Alexová

BRATISLAVA. Rihanna nie je spokojná. Jej hit Don´t stop the music znel na na mítingu Donalda Trumpa v meste Chattanooga v štáte Tennessee a ona by o tom ani nevedela.

Upozornil ju na to redaktor novín Washington Post Philip Rucker na svojom twiteri.

Speváčka na situáciu ihneď odmietavo reagovala. Jej tím do Bieleho domu odoslal list, v ktorom píše: ,,Všimli sme si, že prezident Trupm využil kompozície a hudobné nahrávky Rihanny vrátane hitu Don´t stop the music na svojich mítingoch v Spojených štátoch. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prezident Trump na to nemal súhlas a toto použite považujeme za nevhodné.”

Rihanna nie je medzi slávnymi spevákmi sama. Máloktorí politici vedia, aké politické názory hudobníci majú a často siahajú po skladbách tých, čo skôr volia svojich oponentov.

Ona v amerických voľbách do Kongresu bude voliť kandidátov Demokratickej strany.

Tí, čo povedali prezidentovi nie

Pred voľbami najviac počuť hudobníkov, ako zakazujú používať svoju hudbu na politické ciele.

Spevák Pharell Williams Donalda Trumpa upozornil, že bez povolenia na svojom mítingu púšťal jeho skladbu Happy, ešte to aj bolo v deň streľby na synagógu v Pittsburghu. Pri útoku zomrelo 11 ľudí.