Colours of Ostrava 2019 má ďalšie eso. Do programu pridáva Florence and The Machine

Organizátori si plnia sny.

7. nov 2018 o 13:33 Marek Majzon

Florence Welch z kapely Florence and the Machine.(Zdroj: SITA/AP)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Do areálu Dolních Vítkovíc v Ostrave smerujú veľké hudobné mená. V júli na festivale Colours of Ostrava vystúpia legendárni The Cure a spevák Lewis Capaldi - a podľa najnovších správ aj britská indie-popová skupina Florence and The Machine.

Prečítajte si tiež: Objímte ma, pozývala v Budapešti speváčka Florence and The Machine

"O Florence and The Machine na našom festivale sme sa snažili už dlho. Po The Cure sa nám splnil ďalší veľký sen. Koncerty Florence Welch predchádza skvelá povesť, takže veríme, že návštevníci festivalu budú mať výnimočný hudobný zážitok,” hovorí Zlata Holušová, riaditeľka Colours of Ostrava.

Čo album, to úspech

Formácia vznikla v roku 2007, preslávila sa až o dva roky neskôr vďaka platforme BBC Introducing britského verejnoprávneho rozhlasu, vzápätí získala prestížne ocenenia tamojších kritikov Brit Awards Critics´ Choice.

Prvá ho získala speváčka Adele.

Stabilnou zložkou kapely sú líderka Florence Welch, spoluautorka väčšiny hitov z dielne kapely Isabella Summers, gitarista Robert Ackroyd a hráč na klávesoch Tom Monger. Časť názvu "The Machine" tvoria vždy iní hudobníci.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PQZhN65vq9E

Každý album Florence and The Machine prináša so sebou istý míľnik. Debut Lungs (2009) patrí medzi najpredávanejšie albumy rokov 2009 a 2010, zatiaľ čo Ceremonials (2011) znamenal prelom aj na americký trh.

S tretím počinom How Big, How Blue, How Beautiful (2015) sa vyšplhali na vrchol britského aj amerického albumového rebríčka.

Prečítajte si tiež: Hnev speváčke Florence Welch pristane, pokora nie

Najaktuálnejšou je nahrávka High As Hope, ktorá vyšla pred polrokom.

"Chcem, aby moja hudba znela, ako keď sa vrhnete zo stromu alebo z vysokej budovy. Alebo ako keď vás stiahne pod hladinu oceán a vy nemôžete dýchať. Je to niečo, čo vás obklopí, pohltí a celkom naplní. A vy buď vybuchnete, alebo zmiznete," cituje Florence Welch tlačová správa.

O spomínaných zámeroch svedčia aj veľakrát energické koncerty. Počas nich sa neprieči skoku do fontány či lezeniu po pódiovej konštrukcii. V roku 2015 si éterická speváčka, skladateľka a textárka na festivale Coachella dokonca zlomila nohu.