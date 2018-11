Čakal, že diváci prídu zo zotrvačnosti. Bratislavský filmový festival šiel prudko dole

Hoci oslavuje 20 rokov, bude o polovicu kratší.

7. nov 2018 o 16:02 Jana Alexová

BRATISLAVA. "Na Slovensku nie je žiadny taký festival, ako sa vníma na medzinárodnej úrovni. Taký, čo by si dal za úlohu vniesť lokálny priemysel na filmovú mapu sveta, podporoval by medzinárodnú tvorbu a ktorý by bol rozhodujúcim v kariére filmára," hovoril pred časom v rozhovore pre denník SME filmový kritik Matthieu Darras, spolupracovník festivalov v Cannes aj v San Sebastiáne.

K želanej kvalite mal vraj najväčšie šance priblížiť sa Medzinárodný filmový festival Bratislava, myslí si Darras. V roku 2009 sa sám stal jeho programovým riaditeľom, no veľa rokov na tomto poste nevydržal.

"Výhodou Bratislavy je história, poloha, úroveň jej kultúrneho vybavenia a špecifickosť Little Big City. To sú veľké plusy, no mesto ich zatiaľ dostatočne nevyužilo na to, aby mohlo organizovať festival medzinárodného dosahu," hovorí.

Vedenie festivalu má s odpoveďou problém

Očakávalo by sa, že dvadsiaty ročník prinesie niečo špeciálne. No zdá sa, že opak bude pravda. Organizátori Medzinárodného filmového festivalu Bratislava presunuli plánovaný termín konania a celý program skrátili na štyri dni.

Navyše, potenciálny návštevník, ktorý si o festivale chce nájsť informácie na webe, môže byť v prvom momente zmätený. Internetový vyhľadávač pri zmienke o festivale vyhodí ako termín konania dátum od 8. do 13. novembra 2018.