Na fotografie sa treba dívať inak, ako sme zvyknutí. Nie sú to spomienky, vravia kurátori v SNG

Nová výstava ponúka návod, ako sa na ňu pozerať.

8. nov 2018 o 16:58 Jana Alexová

BRATISLAVA. Ján Šipöcz počas života v Prahe mal vo zvyku vracať k Vltave, kde ľudia s nadšením fotografovali a kŕmili labute. Aj sám ich fotil, ale nekŕmil.

Vždy čakal na príležitosť, keď sa labuť ponorí, aby si z dna rieky ukoristila svoju potravu. Tak vznikla séria labutích zadkov plávajúcich na vode.

Séria fotografií labutí Jána Šipöcza. (zdroj: Jana Alexová)

"Chcel som to vyfotografovať tak, aby to bolo vizuálne zaujímavé a vznikla séria plávajúcich objektov. Sú to labute, no zároveň i sochy, ktoré sa nadnášajú na hladine," vysvetľuje svoj umelecký zámer fotograf.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Fotografia nie je spomienka

Naučiť diváka hľadieť na fotografiu ako na umenie a nie ako na prostriedok, ktorý zobrazuje a odráža skutočnosť, je novou výzvou dvojice kurátorov Filipa Vanča a Aurela Hrabušického.

V Slovenskej národnej galérii otvorili výstavu s názvom Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení. Pracovali na nej dva roky.