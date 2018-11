Nahliadnite do Karikovej Trhliny. Do kín príde už v januári

Pozrite si najnovšie trailery týždňa.

10. nov 2018 o 20:40 Marek Majzon

1. Trhlina

Knižný bestseller Jozefa Kariku s názvom Trhlina skutočne prichádza do kín. Svedčí o tom aj trailer, ktorý distribútor zverejnil na Youtube.

V krátkej ukážke vidieť nezamestnaného absolventa Igora (Matej Marušin), ktorý sa snaží zistiť, prečo sa len tak bez stopy strácajú ľudia v pohorí Tribeč. Pomôcť mu má priateľka Mia, konšpirátor Andrej (Dávid Hartl) a skeptik Dávid (Tomáš Maštalír).

Snímku režíroval Peter Bebjak (Čiara, 2017) a do úlohy lesníka Samšályho obsadil samotného autora. Premiéra filmovej verzie pripadla na 24. januára 2019, zatiaľ čo trojdielna televízna miniséria vysielaná na televíznej stanici JOJ nemá stanovený dátum.

2. Tajný život maznáčikov 2

Animovaný film Tajný život maznáčikov si v čase svojej premiéry veľmi rýchlo získal srdcia mnohých rodín. Dovedna zarobil vyše 875 miliónov dolárov, čo je v prepočte viac ako 771 miliónov eur. Niet teda pochýb, že sa tvorcovia rozhodli pre pokračovanie.

Druhý diel ponúka divákovi možnosť nahliadnuť do zvieracej duše počas prehliadky u veterinára. Vtipný trailer predstavuje mačku s poruchou správania, škrečka frustrovaného z bezcieľneho behu, psa s nízkym sebavedomím a dvojicu mačiatok so sklonmi k pyrománii.

Animák bude mať premiéru 20. júna 2019.

3. Mowgli: Legend of the Jungle

Videostreamovacia služba Netflix to myslí so svojimi filmami čoraz vážnejšie. Do boja o diváka ide s klasickým príbehom chlapca ponechaného napospas osudu v hlbokej džungli.

Kniha džungle od Rudyarda Kiplinga dostáva v rukách režiséra Andyho Serkisa (Nádych pre lásku, 2017) nielen iné meno, ale aj poriadne hviezdny herecký ansámbl. Jednotlivé šelmy divočiny nadabovali Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch alebo Naomi Harris.

Do televíznych prijímačov by mal Mowgli prísť 7. decembra tohto roka.

4. Astral

Na videostreamovacích službách možno od 23. novembra nájsť aj ambiciózny horor z Veľkej Británie. Filmom Astral debutuje filmár Chris Mul.

Alex je študentom metafyziky na univerzite, kde ho zaujme fenomén astrálnej projekcie. Je to schopnosť projektovať vlastné telo do neviditeľných dimenzií.

Chce tak nadviazať spojenie s matkou, o ktorej smrti sa dozvedel len nedávno. Začnú ho však prenasledovať zákerné a temné sily snažiace sa dostať cez mladíka do našej dimenzie.

5. 438 Days

Švédski novinári Martin Schibbye (Gustaf Skarsgård) a Johan Persson (Matias Varela) riskujú všetko pre to, aby mohli priniesť reportáž zo somálskeho regiónu Ogaden, kde nemilosrdný hon na ropu ovplyvnil tamojšiu populáciu. Sú preto schopní aj ilegálne prechádzať hranicami.

Žurnalistov súd nakoniec odsúdi na jedenásť rokov, no po 438 dňoch prepustil ich prepustil. Novinku režíroval Gesper Ganslandt na základe knihy o spomínaných dvoch novinároch z roku 2013.

Termín premiéry je zatiaľ známy iba vo Švédsku, no odhaduje sa, že do kín príde až koncom budúceho roka.