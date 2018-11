Je zvrátený aj fascinujúci. Film Climax má účinok silnej, ale prchavej drogy

Francúzsky režisér Gaspar Noé dokáže šokovať aj viac.

12. nov 2018 o 10:24 Patrik Sopóci

Scenár mal len zopár počarbaných strán. Ostatné bola podľa režiséra Gaspara Noého improvizácia.

Práve absolútna spontánnosť je jeden z mála prvkov, o ktorom v súvislosti s posledným filmom francúzskeho režiséra nevznikajú žiadne pochybnosti.

V kinách je jeho Climax.

Angličania na to majú dobrý výraz

Viete, čo sa stane, keď zavriete skupinu tanečníkov uprostred zimy do opustenej budovy školy a poslednú noc im niekto počas párty nakvapká do sangrie LSD? O tom Gaspar Noé nakrútil film. A to je asi všetko, čo sa dá k príbehu napísať bez toho, aby ste prišli o celistvý zážitok.

Ak si potrpíte na Aristotelovu štruktúru, tá je akýmsi zvláštnym, ale originálnym spôsobom zachovaná. Ak však očakávate dej s hlavou a pätou či nebodaj sofistikovanú pointu, odídete z kina sklamaní.

Psychedelická atmosféra, kontinuálny rytmus techna. Noé sa svojím spôsobom vracia ku kľúčovému filmu jeho doterajšej tvorby – Vojdi do prázdna (Enter the Void).

Kto tento film pozná, vie sa na Climax aspoň z časti pripraviť. Neprekvapí ho impozantná kamera, farby ani silný naturalizmus.