House of Cards plní kvóty: Biely dom vedie žena, a to je zlé

Novej americkej prezidentky je až priveľa.

15. nov 2018 o 11:05 Marek Majzon

House of Cards, Robin Wright(Zdroj: Netflix)

Finálnu sériu House of Cards očakávali mnohí už len preto, že herca v hlavnej úlohe Kevina Spaceyho obvinili zo sexuálneho zneužívania.

Vo vzduchu visela dôležitá otázka: Ako zvládne dramatický seriál z prostredia najvyššej americkej politiky absenciu najväčšieho manipulátora?

Teraz som na rade ja

Posledných trinásť dielov (Netflix ich zverejnil vlani koncom mája) naznačovalo skutočnú bitku o moc.

Prezident Francis Underwood (toho hral Spacey) sa rozhodol rezignovať na svoju funkciu. Úrad by mala prevziať jeho manželka viceprezidentka Claire (Robin Wright), zatiaľ čo by si on budoval vplyv v súkromnom sektore.