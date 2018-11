Juraj Bača: NAKA by mala vyšetrovať aj mňa. Jej postup je absurdný, nemám lepšie slovo

Herec hovorí, prečo podporuje protesty.

15. nov 2018 o 18:32

"Prečo NAKA vypočúvala len organizátorov ?" pýtal sa herec JURAJ BAČA na svojom facebookovom profile, keď vyšla správa o vypočúvaní organizátorov protestov. "Ja som tam stál takisto, zo slobodnej vôle a vyzýval som verejne ľudí, aby prišli. Viem, že som nebol sám, takže sa teraz opäť verejne sám a dobrovoľne hlásim na výsluch."

V piatok hrá v Zlíne pre študentov predstavenie o vzniku Československej republiky, po ňom sa bude ponáhľať na protest. V rozhovore pre SME hovorí, čo si myslí o titule kapitána pre Andreja Danka aj o únose Vietnamca.

Ste podporovateľom iniciatívy Za slušné Slovensko, zúčastňujete sa na protestoch a takisto vyzývate ľudí, aby prišli na námestia. Prečo je to pre vás dôležité?

"Nedávno sme si pripomínali výročie vzniku Československa, preto by bolo dobré podotknúť, že sa naša krajina, ktorá vzišla z monarchie, prihlásila k princípom demokracie. Ak si človek prečíta ústavu z roku 1918, zistí, že sme v tých časoch boli veľmi modernou krajinou. Demokracia bola kľúčová nielen pre nás ako Čechoslovákov, ale pre celú strednú Európu.

Z Rakúsko-Uhorska zrazu vznikali štáty a my sme ako prví povedali, že budeme demokratickou republikou. A v momente, keď je tento princíp ohrozený, tak je niečo zle."

Kedy ste nadobudli ten pocit?

"Prednedávnom sme skúšali v divadle Aréna inscenáciu o Dubčekovi a Pražskej jari. Keď sa v 60. rokoch začal uvoľňovať režim, často sa skloňovali výrazy ako štátny prevrat, kontrarevolúcia a podobne. Potom sem zrazu z večera do rána prišli tanky a potlačili prevrat, ktorý sa vôbec nekonal.

A dnes, v roku 2018, politici - obzvlášť jeden - hovoria, že sa tu niekto pokúša o štátny prevrat. To je prvý výkričník. Druhý výkričník je, že štyridsať rokov sme žili v komunizme a vieme, ako sa celé to obdobie skončilo - Nežnou revolúciou, keď sa ľudia schádzali na námestiach. Prešlo niekoľko rokov našej samostatnosti a znovu sa ľudia schádzajú, možno ešte vo väčších počtoch. To znamená, že niečo nie je v poriadku."

Čo teda nie je v poriadku? Čo je podľa vás najväčší problém?

"To, že sa vytráca základná úcta a slušnosť. V modernej spoločnosti by len omrvinka zo slovenských politických káuz viedla k tomu, že by sa politik verejne ospravedlnil alebo by hneď odstúpil, alebo by sa snažil vyvodiť nejaké dôsledky. U nás sa vytvárajú konšpiračné teórie o zahraničnom financovaní a americkom finančníkovi.

To sa mi zdá úplne absurdné. Ja ani neviem, aký mám k tomu zaujať postoj. Je naozaj príšerne absurdné, že niekto používa zrejme neprávom titul alebo že niekto sa dá povýšiť o iks vojenských hodností a prečo? No lebo.

Máme tu obrovský medzinárodný škandál únosu Vietnamca, čo je už ozaj ďaleko za čiarou a niekto má ešte guráž sa postaviť pred kameru a navážať sa do novinárov. Lebo robí hlupáka nielen zo seba, ale z nás všetkých. To mi prekáža."

Na sociálnej sieti ste reagovali aj na správu, že NAKA vypočúvala organizátorov protestov. Ako ste prijali túto správu?